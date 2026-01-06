Gia Lai: Đối tượng ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến hành vi đánh bạc

(GLO)- Sáng 6-1, Trung tá Nguyễn Hữu Hiếu - Trưởng Công an phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Quý (SN 1994, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận, phường An Nhơn Bắc) ra đầu thú sau hơn 2 tháng lẩn trốn liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, chiều 16-10-2025, Công an phường An Nhơn Bắc phát hiện tại một căn nhà ở tổ dân phố Kim Tài (phường An Nhơn Bắc) có Quý cùng 5 đối tượng khác đang đánh bạc dưới hình thức chơi bầu cua thắng thua bằng tiền, gồm: Trần Vĩnh Toàn (SN 1989, trú tại xã Ngô Mây), Vương Việt Hoàng (SN 1998, trú phường Quy Nhơn Nam), Nguyễn Ngọc Thái (SN 1996, trú xã Tuy Phước Bắc), Lê Tuấn Hải (SN 1989) và Võ Thế Mạnh (SN 1990, cùng trú phường An Nhơn Bắc).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quý đến trụ sở Công an phường An Nhơn Bắc đầu thú sau thời gian lẩn trốn. Ảnh: ĐVCC



Thời điểm bị phát hiện, 3 đối tượng Thái, Mạnh, Quý bỏ trốn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Toàn, Hoàng và Hải. Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 10,2 triệu đồng cùng 1 bộ bầu cua dùng để đánh bạc.

Trong 3 đối tượng bỏ trốn, Thái đã ra trình diện vào sáng 17-10-2025. Về phần Quý, sau khi đầu thú đã khai nhận: Vào thời điểm lực lượng Công an ập vào sòng bạc, đối tượng sợ bị bắt giữ nên đã tẩu thoát khỏi hiện trường, rời khỏi địa phương và lẩn trốn tại nhiều nơi. Thời gian qua, được Công an phường và gia đình vận động, thuyết phục, đối tượng nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân nên trở về thú tội.

Riêng đối tượng Võ Thế Mạnh sau khi bỏ trốn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy tìm. Lực lượng Công an đề nghị Mạnh tự giác ra đầu thú, thành khẩn khai báo phục vụ công tác điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.