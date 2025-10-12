Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, Công an phường Bình Định phát hiện tại quán bida 09 (ở khu phố An Thái, phường Bình Định) có một số đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền. Phía trước quán luôn có người canh gác. Công an phường Bình Định lên kế hoạch mật phục, triệt xóa.

xoa-o-co-bac-1861.jpg
Công an phường Bình Định bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc. Ảnh: ĐVCC

Tối 10-10, Công an phường Bình Định bất ngờ kiểm tra quán bida số 09, bắt quả tang 4 đối tượng trên đang tham gia đánh bài bằng tiền mặt. Cơ quan Công an thu giữ 5,5 triệu đồng và một số tang vật khác liên quan đến hành vi đánh bạc.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận sử dụng số tiền trên để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài “phỏm”.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

