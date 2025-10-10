Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi đánh bạc

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc, sau khi bắt quả tang nhóm này đang “sát phạt” tại một quán nước trên địa bàn phường An Khê.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lý Duy Luân (SN 1987), Võ Anh Hiệp (SN 1979), Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1988, cùng ở xã Tây Sơn) và Nguyễn Hồng Khoa (SN 1990, ở xã Bình Khê), Hồ Bá Đạt (SN 1987, ở xã Bình An).

bat-qua-tang-nhom-doi-tuong.jpg
Các đối tượng bị Công an phường An Khê bắt quả tang khi đang đánh bạc. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 8-10, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm-Công an phường An Khê bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào 3 lá tại một quán nước trên đường Ngô Mây, thuộc địa phận tổ 1 An Tân, phường An Khê.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường gần 9 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

