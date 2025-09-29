Gia Lai: Tạm giữ hình sự 8 đối tượng cờ bạc trong rừng keo

(GLO)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc. Ảnh: ĐVCC

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Trương Văn Lâm (SN 1970), Nguyễn Thị Hậu (SN 1978), Nguyễn Văn Phường (SN 1983), Đỗ Vãn Thạnh (SN 1989, cùng trú khu phố Trường An 1, phường Hoài Nhơn), Trần Mau (SN 1978), Lê Thị Hoài Trinh (SN 1979, cùng trú khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn), Nguyễn Thành Chương (SN 1983) và Phan Thị Nam (SN 1979, cùng trú khu phố Ca Công, phường Hoài Nhơn Đông).

Trước đó, chiều 26-9, Công an phường Hoài Nhơn đã bắt quả tang 8 đối tượng trên đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc bầu cua ở rừng keo thuộc khu phố Mỹ An 1, phường Hoài Nhơn. Tại hiện trường, Công an phường lập biên bản, thu giữ vật chứng gồm 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: ĐVCC

Sới bạc này được tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Để tránh phát hiện, nhóm đối tượng di chuyển bằng taxi, xe ôm hay đi bộ vào khu vực nghĩa địa, rừng, khu vực vắng người qua lại để tổ chức đánh bạc.

Đặc biệt, nhóm này còn tổ chức người cảnh giới để cảnh báo từ xa, mỗi ngày đổi một địa điểm khác nhau, gây khó khăn cho việc tiếp cận, phục bắt.