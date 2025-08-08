Tụ tập đánh bạc, 4 đối tượng bị khởi tố

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Cả 4 bị can đều là nhân viên công tác tại các cơ quan trên địa bàn.

Theo đó, trưa 27-7, Nguyễn Anh Chung (SN 1983, trú tại tổ 3)-nhân viên công tác tại Trung tâm Y tế Chư Sê gọi điện rủ 2 đồng nghiệp là Nguyễn Văn Phúc (SN 1983, trú tại thôn 2), Phạm Tấn Lộc (SN 1982, trú tại thôn Greo Sek) và Phạm Hoàng Chinh (SN 1982, trú tại tổ 2)-nhân viên công tác tại Điện lực Chư Sê đến uống cà phê tại quán M. thuộc tổ 5 (xã Chư Sê).

3 cán bộ tại Trung tâm Y tế Chư Sê bị khởi tố vì đánh bạc. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Chung rủ Chinh, Phúc, Lộc đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền mặt. Cả 4 đối tượng vào phòng ngủ của chủ quán cà phê để tụ tập đánh bạc.

Qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Chư Sê đã tiến hành bắt quả tang hành vi đánh bạc của các đối tượng. Trên chiếu bạc, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 5,3 triệu đồng và các dụng cụ liên quan đến việc đánh bạc.