Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tụ tập đánh bạc, 4 đối tượng bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Cả 4 bị can đều là nhân viên công tác tại các cơ quan trên địa bàn.

Theo đó, trưa 27-7, Nguyễn Anh Chung (SN 1983, trú tại tổ 3)-nhân viên công tác tại Trung tâm Y tế Chư Sê gọi điện rủ 2 đồng nghiệp là Nguyễn Văn Phúc (SN 1983, trú tại thôn 2), Phạm Tấn Lộc (SN 1982, trú tại thôn Greo Sek) và Phạm Hoàng Chinh (SN 1982, trú tại tổ 2)-nhân viên công tác tại Điện lực Chư Sê đến uống cà phê tại quán M. thuộc tổ 5 (xã Chư Sê).

3-can-bo-tai-trung-tam-y-te-chu-se-da-bi-khoi-to-vi-danh-bac-anh-van-ngoc.jpg
3 cán bộ tại Trung tâm Y tế Chư Sê bị khởi tố vì đánh bạc. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Chung rủ Chinh, Phúc, Lộc đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền mặt. Cả 4 đối tượng vào phòng ngủ của chủ quán cà phê để tụ tập đánh bạc.

Qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 15 giờ 50 phút cùng ngày, Công an xã Chư Sê đã tiến hành bắt quả tang hành vi đánh bạc của các đối tượng. Trên chiếu bạc, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 5,3 triệu đồng và các dụng cụ liên quan đến việc đánh bạc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về giao thông

Pháp luật

(GLO)- Chiều 6-8, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Tin tức

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã vùng biên Ia Chia (tỉnh Gia Lai) kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã đưa trang thiết bị đến tận địa phương, phối hợp với Công an xã triển khai tiếp nhận hồ sơ.

null