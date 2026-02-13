Gia Lai tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng đường cát

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên và UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát.

Trước tình hình khẩn cấp của ngành Mía đường Việt Nam niên vụ 2025-2026, thực hiện Công văn số 561/VPCP-KTTH ngày 16/01/2026 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 1316/UBND-XDCT ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên và UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng đường cát.

Theo đó, Công an tỉnh được giao chủ trì, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép đường cát qua biên giới; xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường và chính quyền cơ sở trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan và UBND các xã biên giới tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đặc biệt là các đường mòn, lối mở - những điểm tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu cao.

Trên thị trường nội địa, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh mặt hàng đường cát; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông để cung cấp kịp thời thông tin về các vụ việc vi phạm; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tác hại của đường nhập lậu, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các xã, phường kịp thời báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) qua Hệ thống định danh điện tử IDesk: H21.05.02 để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ ngành mía đường và quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.