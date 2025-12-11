Gia Lai: Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới

(GLO)- Chiều 11-12, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ về tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Đại tá Trần Thanh Bình-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận: Thời gian qua, lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần kéo giảm tội phạm trên tuyến biên giới.

Quanh cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Bình

Trong năm 2025, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp với BĐBP phát hiện, bắt giữ 25 vụ/39 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ 1.287,5 kg pháo, 29.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu; khởi tố 22 vụ/33 bị can.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh đã độc lập phát hiện, xử lý 180 vụ/239 đối tượng, thu giữ 106,8926 g ma túy loại Methamphetamine, 337,8 kg pháo, 1.050 lít dầu Diesel, 3.580 kg đường, 6,23 m3 gỗ.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phát hiện, xử lý 37 vụ/40 đối tượng, thu giữ nhiều hàng hóa, tang vật trị giá gần 2 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, các vi phạm còn diễn biến phức tạp bởi mức lợi nhuận cao từ hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Công tác quản lý địa bàn, đối tượng chưa thật sự chặt chẽ, việc phối hợp có thời điểm chưa thật sự nhịp nhàng.

Hội nghị đã biểu dương những kết quả trong công tác phối hợp của các lực lượng trong thời gian qua. Đồng thời, phân tích các mặt tồn tại và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự và đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm vùng biên trong thời gian tới.

Trong đó, các đơn vị thống nhất tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Công an tỉnh, BĐBP tỉnh về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa qua biên giới.

Duy trì, thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin về phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động mới của từng loại đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị, triển khai đồng bộ, quyết liệt; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật, tránh để sót lọt tội phạm.

Đồng thời, chú trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn (nội địa, khu vực và ngoại biên); quản lý chặt chẽ các đối tượng có hoạt động nghi vấn; nhanh chóng xác minh, kết luận các nguồn tin thu thập được làm căn cứ xây dựng kế hoạch nghiệp vụ hoặc chuyên án đấu tranh, bắt giữ.

Tham gia, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng trong công tác vận động quần chúng; lồng ghép, đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân để cùng chung tay phòng-chống tội phạm.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại, thường xuyên trao đổi, phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn trong đấu tranh phòng-chống tội phạm và giải quyết các vụ việc liên quan hai bên biên giới theo đúng các hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước.