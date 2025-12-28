Tai nạn giao thông tại Phú Thiện khiến 2 người tử vong

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa 27-12 tại xã Phú Thiện khiến 2 người tử vong.

Theo đó, khoảng 12 giờ 27 phút ngày 27-12, anh Ksor K. (SN 2003, trú tại thôn Plei Kte Nhỏ, xã Phú Thiện) điều khiển mô tô BKS 81AN-055.xx chở theo em Ksor Nh. (SN 2011, trú cùng thôn) lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng từ xã Ia Hiao đến xã Chư A Thai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Bích

Khi đến Km140+550 quốc lộ 25 (thuộc thôn Plei Ia Kơ Al, xã Phú Thiện), xe của K. điều khiển tông vào đuôi mô tô 81D1-125.xx do Ksor Vun (SN 2000, trú tại tổ 7, xã Phú Thiện) điều khiển, chở theo Rmah H’Nga (SN 2003, trú tại thôn Plei Ia Kơ Al) đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến Ksor K. và Ksor Nh. ngã ra đường và ngay sau đó bị ô tô tải BKS 43H-02.8xx do anh Nguyễn Quốc H. (SN 2002, trú tại thôn Kỳ Nam, xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng) điều khiển theo hướng ngược lại tông vào. Hậu quả, Ksor Nh. tử vong tại chỗ, còn Ksor K. tử vong trên đường đi cấp cứu.