Gia Lai: Thăm gia đình 2 nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 6-12, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai và Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn xã Chư Păh và xã Ia Khươl.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm gia đình 2 nạn nhân đã tử vong vì tai nạn giao thông là ông T.T.P. (SN 1963, trú tại thôn 2, xã Chư Păh) và anh Đ.H.B. (SN 1989, trú tại thôn Đại An 2, xã Ia Khươl). Đây là các hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, bởi tai nạn giao thông đã làm mất đi trụ cột trong gia đình.

Ban An toàn Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông thăm gia đình ông P. ở xã Chư Păh. Ảnh: Quang Hải

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã động viên, chia sẻ những mất mát mà gia đình phải gánh chịu, mong gia đình vượt qua nỗi đau, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, mong muốn các gia đình cũng như mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tránh xảy ra những tai nạn giao thông thương tâm, để lại nỗi đau cho người thân và xã hội.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông ở xã Ia Khươl. Ảnh: Quang Hải

Tại mỗi gia đình, đoàn đã tặng phần quà 4 triệu đồng nhằm san sẻ gánh nặng, động viên thân nhân của các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Được biết, đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” của Ban An toàn giao thông tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông.

