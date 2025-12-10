LỜI CẢM TẠ

Mẹ, Bà của chúng tôi là bà: Lê Thị Hiến

Sinh năm 1926 tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Là cán bộ lão thành cách mạng;

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng;

Nguyên Phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai-Kon Tum.

Trú quán tại số nhà 44 Phan Đình Giót, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Do tuổi cao sức yếu đã từ trần lúc 7 giờ 00 phút ngày 6 tháng 12 năm 2025 (nhằm ngày 17 tháng 10 năm Ất Tỵ). Hưởng thọ: 100 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng cảm tạ đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; các Sở, ban, ngành, các đơn vị của tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi, Ban lễ tang của đồng chí Lê Thị Hiến; Hội đồng hương thành phố Huế tại Gia Lai; bà con Nội-Ngoại, gia đình sui gia; hàng xóm láng giềng và bạn bè thân thiết đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và đưa tiễn Mẹ, Bà chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều thiếu sót, mong được sự thông cảm và lượng thứ.

Trưởng Nam

NGUYỄN VIỆT DŨNG