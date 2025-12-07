Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tin buồn

(GLO)- Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin.

Mẹ, bà, cố chúng tôi: LÊ THỊ HIỂN (SN 1926, Bính Dần).

Quê quán: Thủy Xuân, Huế.

Trú quán: 44 Phan Đình Giót, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và gia đình tận tình cứu chữa; gia đình và người thân hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng không qua khỏi.

Tạ thế: 7 giờ 00 phút ngày 6 tháng 12 năm 2025 (Nhằm ngày 17 tháng 10 năm Ất Tỵ). Thượng thọ: 100 tuổi

Chương trình lễ tang

Lễ nhập quan: 6 giờ 00 phút ngày 7 tháng 12 năm 2025 (Nhằm ngày 18 tháng 10 năm Ất Tỵ).

Lễ thành phục: 6 giờ 30 phút cùng ngày.

Lễ viếng: 7 giờ 00 phút ngày 7 tháng 12 năm 2025 (Nhằm ngày 18 tháng 10 năm Ất Tỵ).

Lễ truy điệu: 8 giờ 00 phút ngày 9 tháng 12 năm 2025 (Nhằm ngày 20 tháng 10 năm Ất Tỵ).

Lễ di quan: 9 giờ 00 phút cùng ngày.

Linh cữu được an táng tại: Nghĩa trang Bàu 2.

Gia quyến đồng kính báo

