Tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh và người dân xã Ia Tul

(GLO)- Ngày 20-12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức chương trình “Áo ấm mùa đông”, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng cùng người dân xã Ia Tul.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Đoàn Thanh niên Vietcombank chi nhánh Gia Lai, Công an xã Ia Tul, Bảo hiểm Pjico, Bệnh viện Quân y 211, Câu lạc bộ Ước mơ xanh (tỉnh Ninh Bình).

Người dân xã Ia Tul giao nộp vũ khí tự chế cho Công an. Ảnh: Đinh Hiền

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Công an đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ; cam kết không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới.

Thực hiện mô hình “Đổi nhu yếu phẩm lấy vũ khí”, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu được 6 khẩu súng, công cụ hỗ trợ do người dân ở xã Ia Tul giao nộp.

Bên cạnh đó, hơn 600 học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân còn được tuyên truyền kiến thức về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Các đơn vị tặng quà học sinh xã Ia Tul. Ảnh: Đinh Hiền

Nhân dịp này, các đơn vị đã trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), 400 phần quà (mỗi suất gồm nhu yếu phẩm), 400 chiếc áo ấm, 1.300 quyển vở và tổ chức cắt tóc miễn phí cho học sinh ở xã Ia Tul; các y-bác sĩ đã cấp phát thuốc và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc điều trị một số bệnh thông thường như: cảm cúm, ho, sốt, tiêu chảy, bệnh ngoài da… Tổng trị giá các phần quà hơn 150 triệu đồng.

Thông qua chương trình, người dân và học sinh không chỉ được trang bị kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, mà còn được khuyến khích trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân địa phương.