Mưu sinh ngày đầu xuân

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thu, người bán rau củ quả tại chợ Hoa Lư (phường Quy Nhơn), cho biết năm nào bà cũng tranh thủ bán vào những ngày đầu năm. Theo bà, sau Tết nhu cầu mua rau xanh, thực phẩm tươi để nấu các bữa cơm sum họp, đãi khách vẫn khá cao nên bà mở hàng từ sớm. “Mấy ngày đầu năm người ta vẫn nấu nướng nhiều, cần rau củ tươi. Tôi bán buổi sáng rồi về sum họp với con cháu. Có thêm đồng nào hay đồng đó”, bà chia sẻ.

Nhiều tiểu thương vẫn duy trì việc mở hàng buôn bán những ngày đầu năm. Ảnh: Hồ Điểm

Với bà Thu, Tết là dịp đoàn viên, nhưng tranh thủ buôn bán những ngày đầu năm vừa giúp gia đình có thêm thu nhập, vừa giữ thói quen lao động đều đặn suốt nhiều năm qua.

Không chỉ tiểu thương, nhiều lao động tự do khác cũng làm việc xuyên Tết. Trên các tuyến đường trung tâm, công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu gom rác để giữ gìn cảnh quan sạch đẹp. Những chuyến xe chở rác vẫn đều đặn hoạt động trong đêm giao thừa và những ngày sau đó.

Anh Lê Phú Tường, công nhân vệ sinh thuộc Công ty cổ phần môi trường Bình Định, dọn dẹp tại các tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn Nam, cho biết: Những ngày cận Tết, lượng rác tăng nhiều do người dân dọn dẹp, mua sắm. Làm Tết cũng quen rồi, thành phố sạch đẹp thì bà con vui xuân trọn vẹn hơn.

Bên cạnh đó, đội ngũ tài xế xe ôm công nghệ, giao hàng, lái xe dịch vụ… cũng hoạt động khá nhộn nhịp. Nhu cầu đi lại, du xuân, thăm hỏi tăng cao tạo thêm cơ hội kiếm thu nhập. Tuy nhiên, theo nhiều tài xế, việc làm Tết không hẳn vì “đông khách” mà chủ yếu để bù đắp các khoản chi tiêu cuối năm.

Không khó để bắt gặp hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ đón đưa khách vào dịp Tết.

﻿Ảnh: Hồ Điểm

Anh Trần Thanh Nghĩa (SN 1998), tài xế taxi công nghệ hoạt động tại khu vực Đông Gia Lai, chia sẻ: Cuối năm phải lo sắm sửa, biếu quà cho gia đình, rồi nhiều khoản chi tiêu dồn lại nên cũng tốn kém. Đầu năm tôi tranh thủ chạy thêm vài ngày để cân đối lại tài chính. Khi nào vãn khách thì nghỉ ngơi sau.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hưng (SN 1973), người bán vé trò chơi dân gian xổ cổ nhơn tại phường Bình Định, cũng chọn mưu sinh dịp Tết. Những ngày đầu năm, khi nhiều gia đình còn quây quần bên bàn trà, ông đã có mặt tại điểm quen thuộc để bán vé.

Ông Nguyễn Xuân Hưng (bìa trái) vừa làm, vừa đón Tết với trò chơi dân gian xổ cổ nhơn độc đáo. Ảnh: Hồ Điểm

Với ông, làm việc ngày Tết không chỉ để có thêm thu nhập mà còn là cách giữ nhịp lao động, cầu mong một năm mới hanh thông, suôn sẻ. Hơn thế, xổ cổ nhơn là trò chơi dân gian của quê hương, nên công việc này với ông vừa là mưu sinh, vừa như một niềm vui. Mỗi buổi bán vé là dịp ông gặp gỡ, trò chuyện cùng những người bán chung, tạo nên không khí ấm áp, rộn ràng. “Vừa làm vừa vui, đầu năm được gặp gỡ mọi người cũng thấy phấn khởi lắm”, ông Hưng chia sẻ.

Không chỉ người lớn, một số bạn trẻ cũng chọn làm việc xuyên Tết. Em Nguyễn Quỳnh Tiên, học sinh lớp 12, làm thêm tại một quán cà phê trên đường Cần Vương (phường Quy Nhơn Nam), cho biết dịp Tết là cơ hội kiếm thêm thu nhập nên em tranh thủ làm vài ngày đầu năm.

Nhiều bạn trẻ chọn làm thêm theo giờ, kiếm thêm thu nhập vào những ngày Tết. Ảnh: Hồ Điểm

Thực tế cho thấy, với nhiều gia đình sống nhờ lao động tự do, nghỉ Tết dài ngày đồng nghĩa với gián đoạn nguồn thu trong khi các khoản chi tiêu vẫn phải duy trì. Vì vậy, nhiều người chọn cách làm việc linh hoạt như làm buổi sáng, nghỉ buổi chiều hoặc thay phiên nhau để vẫn giữ được không khí sum vầy.

Ở góc nhìn khác, chính sự hiện diện lặng lẽ của họ đã góp phần giữ cho nhịp sống những ngày Tết không bị ngắt quãng. Chợ vẫn có hàng hóa, đường phố được quét dọn sạch sẽ, các dịch vụ vận chuyển, ăn uống vẫn phục vụ những người vốn dành nhiều thời gian thăm thú bạn bè, gia đình.

Đằng sau sự tất bật không chỉ là nỗi lo mưu sinh, mà còn là quan niệm “mở hàng lấy lộc” để cầu mong một năm mới hanh thông.

Mưu sinh đầu xuân vì thế đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống hiện nay. Trong bức tranh ngày Tết rộn ràng sắc xuân, vẫn có những gam màu lao động bình dị. Sự cần mẫn và trách nhiệm của họ góp phần giữ cho xã hội vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân. Dù mỗi người đón Tết theo một cách khác nhau, điểm chung vẫn là mong ước một năm mới bình an, đủ đầy và nhiều hy vọng.