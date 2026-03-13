Tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông An Tượng

(GLO)- Theo phản ánh của người dân xóm Thọ An Bắc và Thọ An Nam (tổ dân phố Thọ Lộc 2, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), tình trạng khai thác cát trái phép trên sông An Tượng đã diễn ra nhiều năm qua.

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động này tiếp tục xuất hiện tại một số bãi cát hình thành sau mùa mưa lũ năm 2025.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường khai thác vào ban đêm, dùng xẻng xúc cát thủ công rồi vận chuyển bằng xe công nông hoặc máy cày kéo rơ moóc.

Cát được chở đến các công trình xây dựng trong khu vực hoặc tập kết tại khu dân cư chờ tiêu thụ. Theo người dân, giá cát thời gian gần đây tăng cao, khoảng 600 nghìn đồng/m³ nên một số người vẫn lén lút khai thác trái phép.

Ngày 10-3, từ thông tin người dân cung cấp, phóng viên ghi nhận 3 điểm khai thác cát trái phép, gồm 2 điểm tại xóm Thọ An Nam và 1 điểm tại xóm Thọ An Bắc. Tại hiện trường, các bãi bồi ven sông bị cày xới nham nhở, còn rõ dấu xẻng xúc cát và bánh xe vận chuyển.

Hiện trường khai thác cát trên sông An Tượng thuộc địa bàn thôn Thọ Lộc 2, phường An Nhơn Nam. Ảnh: Đ.M

Tại một số đoạn gần đó, bờ sông đã xuất hiện dấu hiệu sạt lở, lấn vào vườn và đất hoa màu của người dân. Ngoài các điểm nói trên, phóng viên còn ghi nhận dấu hiệu khai thác cát trái phép dọc suối Cau, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố Thọ Lộc 2 và Đông Bình (phường An Nhơn Nam).

Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn phường An Nhơn Nam tuy quy mô không lớn nhưng diễn ra dai dẳng, khiến người dân lo ngại. Không chỉ làm thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông.

Ông N.V.H. (xóm Thọ An Bắc) cho biết: Khu vực này khá hẻo lánh, đoạn sông An Tượng lại vắng nên các đối tượng lợi dụng khai thác cát lén lút. Các đường mòn vận chuyển cát trùng với đường xe chở keo nên khó phát hiện.

Nhiều đêm xe độ chế chạy ầm ầm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nếu đào bới lòng sông có thể làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở đất sản xuất của bà con.

Bờ sông An Tượng gần khu vực khai thác cát trái phép tại thôn Thọ Lộc 2 bị sạt lở. Ảnh: Đ.M

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Cao Sang - Tổ trưởng tổ dân phố Thọ Lộc 2 (phường An Nhơn Nam) cho biết: Trước đây, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép. Sau khi được cung cấp hình ảnh hiện trường, tổ dân phố sẽ kiểm tra và báo cáo UBND phường để chỉ đạo xử lý.

Ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường An Nhơn Nam - cho hay: Chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị kiểm tra thực tế; đồng thời, có biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm.