Va chạm xe máy ở phường Quy Nhơn Bắc khiến 1 người tử vong

(GLO)- Chiều 26-2, trên đường Trần Nhân Tông, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe máy khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 26-2, tại đường Trần Nhân Tông, đoạn thuộc tổ 7, khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Trí

Vào thời điểm trên, Nguyễn Minh C. (SN 1997, trú thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước) điều khiển xe máy biển số 77G1-736.xx di chuyển trên đường Trần Nhân Tông theo hướng Nam - Bắc thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77H3-46xx do ông Lê Văn K. (SN 1964, trú khu phố 4, phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển đang di chuyển cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến ông K. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường Quy Nhơn Bắc nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng, đảm bảo giao thông qua khu vực. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh cũng khẩn trương phối hợp với Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy C. không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.