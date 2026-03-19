Cán bộ Công an phường An Phú nhảy xuống hồ cứu 2 bé trai bị đuối nước

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8-3, anh Đạo chở con đi thăm nhà họ hàng ở thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Khi đi đến hồ nước gần Nhà văn hóa thôn, anh Đạo thấy 2 bé trai đang chới với giữa hồ có biểu hiện đuối nước.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạo (giữa) và 2 bé trai đã được anh cứu sống. Ảnh: Văn Thắng

Không ngần ngại, anh lập tức lao xuống lòng hồ để cứu nạn nhân. Hồ nước sâu hơn 2 m, song anh Đạo đã kịp thời vớt và đưa các nạn nhân lên bờ an toàn. Sau đó, anh Đạo tiếp tục sơ cứu cho 2 cháu hồi phục sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình.

2 bé trai được xác định là Đ. (6 tuổi) và L. (4 tuổi). Sau đó, gia đình 2 cháu đã tìm đến gia đình của anh Đạo, có thư cảm ơn gửi đến Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường An Phú, bày tỏ cảm kích trước tinh thần dũng cảm, hành động cao đẹp của anh Đạo.