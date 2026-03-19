Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Cán bộ Công an phường An Phú nhảy xuống hồ cứu 2 bé trai bị đuối nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Trong thời gian nghỉ phép về quê thăm gia đình, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo - cán bộ Công an phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời cứu sống 2 cháu bé bị đuối nước.

Theo đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8-3, anh Đạo chở con đi thăm nhà họ hàng ở thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Khi đi đến hồ nước gần Nhà văn hóa thôn, anh Đạo thấy 2 bé trai đang chới với giữa hồ có biểu hiện đuối nước.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạo (giữa) và 2 bé trai đã được anh cứu sống. Ảnh: Văn Thắng

Không ngần ngại, anh lập tức lao xuống lòng hồ để cứu nạn nhân. Hồ nước sâu hơn 2 m, song anh Đạo đã kịp thời vớt và đưa các nạn nhân lên bờ an toàn. Sau đó, anh Đạo tiếp tục sơ cứu cho 2 cháu hồi phục sức khỏe trước khi tiếp tục hành trình.

2 bé trai được xác định là Đ. (6 tuổi) và L. (4 tuổi). Sau đó, gia đình 2 cháu đã tìm đến gia đình của anh Đạo, có thư cảm ơn gửi đến Công an tỉnh Gia Lai và Công an phường An Phú, bày tỏ cảm kích trước tinh thần dũng cảm, hành động cao đẹp của anh Đạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại khách sạn ở phường Quy Nhơn Nam

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 2 khách sạn ở phường Quy Nhơn Nam

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 14-3, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại 2 khách sạn New Light và Green (phường Quy Nhơn Nam).

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

