Người dân mong đường Nguyễn Bá Lại sớm được nâng cấp

(GLO)- Xuống cấp nghiêm trọng với chi chít ổ gà, ổ voi và hố sâu ngập nước, tuyến đường Nguyễn Bá Lại (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người dân bất an.

Nỗi lo từ những “cái bẫy” trên mặt đường

Có mặt tại đường Nguyễn Bá Lại sau những cơn mưa đầu mùa, chúng tôi ghi nhận mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn bê tông nhựa bị bong tróc hoàn toàn, để lộ lớp đá cấp phối bên dưới. Trên chiều dài hàng trăm mét xuất hiện dày đặc các ổ gà, ổ voi.

Mặt đường bong tróc, chi chít ổ gà, ổ voi; nhiều hố sâu từ 30-40 cm nằm chắn ngang lòng đường; nước đọng thành những vũng lớn mỗi khi mưa xuống. Ảnh: Minh Phương

Đáng chú ý, nhiều hố sâu từ 30-40 cm, rộng hàng mét nằm chắn ngang mặt đường. Sau mưa, các hố sâu này bị nước phủ kín như những ao nước nhỏ, trở thành những “cái bẫy” đối với người tham gia giao thông. Để tránh các hố sâu, người điều khiển xe máy và ô tô phải liên tục đánh lái sang hai bên, tiềm ẩn nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông.

Trước cổng nhà ông Chu Quốc Long (tổ dân phố 8, đường Nguyễn Bá Lại) là đoạn đường nham nhở. Đường xuống cấp hơn một năm nay, ngày càng nghiêm trọng.

“Trước nhà tôi là đoạn đường hư hỏng nặng với nhiều ổ voi, ổ gà chi chít. Có những hố rộng như cái ao nằm chắn ngang mặt đường. Nguy hiểm nhất là vào mùa mưa, nước đọng thành những vũng lớn, người đi đường không thể biết đâu là hố sâu nên rất dễ xảy ra tai nạn. Nhiều người đã bị té ngã khi tránh ổ gà, đặc biệt là phụ nữ và học sinh” - ông Long phản ánh.

Một trong những nguyên nhân khiến đường nhanh xuống cấp là nhiều xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên trong khi tuyến đường chưa được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Ảnh: Minh Phương

Theo ông Long, nguyên nhân khiến đường nhanh xuống cấp là do nhiều xe tải trọng lớn lưu thông thường xuyên, trong khi tuyến đường chưa được đầu tư hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Mỗi khi mưa lớn, nước dồn xuống mặt đường, ngập úng kéo dài làm nền đường bị phá hủy nhanh chóng.

“Bà con mong các cấp, ngành sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường, xây dựng hệ thống thoát nước bài bản và có giải pháp hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông để bảo đảm an toàn giao thông” - ông Long bày tỏ.

Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Văn Thắng (số 75 Nguyễn Bá Lại) cho biết: Không chỉ xe tải mà nhiều xe đầu kéo cũng thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, khiến mặt đường ngày càng hư hỏng nặng.

“Thấy đường hư hỏng, một số hộ dân đã tự bỏ tiền mua đá dăm đổ xuống các hố sâu nhưng chỉ vài hôm là đâu lại vào đấy. Tôi đã nhiều lần chứng kiến người đi xe máy bị té ngã khi qua đoạn đường này, thậm chí có trường hợp bị chấn thương sọ não phải nhập viện.

Mỗi khi mưa lớn, nước không thoát được, tràn cả vào nhà dân và phủ kín mặt đường. Người dân rất mong Nhà nước sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường để việc đi lại được an toàn, thuận tiện hơn” - ông Thắng chia sẻ.

Mong sớm có tuyến đường khang trang, an toàn

Theo phản ánh của người dân trong đơn kiến nghị gửi lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng, đường Nguyễn Bá Lại là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Đông Pleiku trước đây với các địa phương lân cận, đồng thời là tuyến lưu thông ra quốc lộ 14 đi Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Văn Thắng (số 75 đường Nguyễn Bá Lại) cho biết, không chỉ xe tải mà nhiều xe đầu kéo cũng thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, khiến mặt đường ngày càng hư hỏng nặng. Ảnh: Minh Phương

Tuy nhiên, việc hạ tầng xuống cấp kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bên cạnh tình trạng mặt đường xuống cấp, người dân còn lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông tại nút giao giữa đường Nguyễn Bá Lại và Nguyễn Chí Thanh.

Trước thực trạng trên, nhiều hộ dân đã cùng ký đơn kiến nghị các cơ quan chức năng sớm khảo sát, đầu tư nâng cấp tuyến đường; xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ để giải quyết tình trạng ngập úng; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trọng điểm và có giải pháp quản lý phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua khu vực.

Đáng chú ý, các hộ dân còn khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để sớm xây dựng tuyến đường khang trang, sạch đẹp và an toàn hơn.

Theo bà Hoàng Thị Minh Bình - Chủ tịch UBND phường An Phú, địa phương đã nắm bắt được tình trạng xuống cấp của tuyến đường Nguyễn Bá Lại.

Mới đây, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường đã phối hợp với Ban Quản lý dịch vụ công ích Quy Nhơn khảo sát thực tế để xây dựng phương án sửa chữa.

“Hiện đơn vị chức năng đang xây dựng kế hoạch triển khai. UBND phường đang tiếp tục đôn đốc đơn vị liên quan sớm triển khai nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong mùa mưa năm nay” - bà Bình nhấn mạnh.

Người dân cho rằng việc sớm nâng cấp đường Nguyễn Bá Lại là nhu cầu cấp thiết, không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.