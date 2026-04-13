Phường An Phú: Người dân khốn khổ vì sống chung với bụi đường

(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở đường Hàm Nghi (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) phải chịu đựng cảnh bụi đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt. Đường xuống cấp, xe chở vật liệu rầm rộ khiến người dân khốn khổ.

Đường Hàm Nghi dài khoảng 2 km, là con đường dẫn tới các mỏ đá được cấp phép tại phường An Phú. Do đó, từ nhiều năm qua, đoạn đường này đã phải “gồng gánh” nhiều xe tải chở đá với trọng tải hàng chục tấn.

Hiện tại, nhiều đoạn trên con đường này đã bị xuống cấp, hư hại. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, hàng chục hộ dân ở 2 bên đường thường xuyên phải sống chung với bụi đường.

Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe trọng tải lớn chạy trên đường Hàm Nghi. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, khoảng 1 tháng trở lại đây, tình trạng ô nhiễm do bụi càng nghiêm trọng hơn. Ngoài các xe tải chở đá từ mỏ ra các điểm tập kết, còn có xe tải chở đất từ bên ngoài vào mỏ đá nườm nượp với tần suất hàng trăm chuyến mỗi ngày.

Theo anh B. (nhà ở đường Hàm Nghi), xe tải bắt đầu chạy từ khoảng 6 giờ sáng đến tối. Dù đã dùng bạt che đậy, song mỗi lượt xe đi qua lại cuốn theo bụi, lớp bụi bám vào nhà dân càng bồi đắp dày thêm.

Người dân trên đường Hàm Nghi phải bọc nilon cổng nhà vì bụi đường. Ảnh: Văn Ngọc

Để ứng phó với tình trạng ô nhiễm này, anh đã phải dùng nilon che toàn bộ cổng nhà. Tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tình thế, bụi vẫn len lỏi qua những kẽ hở vào nhà.

“Mặt đường nhựa đã xuống cấp nên giờ cứ có xe đi qua, bụi mù lại tung lên. Đặc biệt, gần đây xuất hiện dày đặc xe tải chở đất san lấp các hố khai thác đá để hoàn thổ, phục hồi nguyên trạng. Nhà tôi dù đã bọc nilon ở cổng, đóng cửa suốt ngày nhưng bụi vẫn bay vào, bám trên quần áo cùng các vật dụng. Chưa kể thường xuyên phải hít bụi nên sức khỏe mọi người cũng bị ảnh hưởng” - anh B. bày tỏ.

Xe chở đất chạy nườm nượp trên đường Hàm Nghi hiện đã xuống cấp. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, anh B. cũng nêu ra bất cập khi đường Hàm Nghi gồm 2 đoạn có quy định khác nhau. Đoạn đường từ Hàm Nghi đi đường Lê Duẩn có biển giới hạn tốc độ 50 km/h và giới hạn trọng tải xe dưới 10 tấn. Tuy nhiên, đoạn đường từ ngã 3 giao với đường Lý Thường Kiệt đi các mỏ đá chỉ có biển giới hạn tốc độ 50 km/h, không có biển giới hạn trọng tải nên xe trọng tải lớn vẫn vô tư qua lại.

Cùng chịu chung cảnh khổ, chị Nhứi (làng Mơ Nú) bị ảnh hưởng khá nhiều do cảnh bụi bặm mù mịt. Hằng ngày, chị thu mua rau củ của người dân trong làng để bán lại. Quầy rau củ đặt trong sân nhà, xe tải qua lại cuốn theo bụi bám vào rau củ khiến chị phải rửa thường xuyên.

Chị Nhứi chia sẻ: “Xe chạy liên tục nên bụi lắm. Thỉnh thoảng một vài ngày họ cũng tưới nước lên mặt đường để giảm bụi nhưng không đáng kể. Người dân thấy bụi cũng ngại không muốn dừng lại mua hàng, rau củ bị bụi bám cũng không còn tươi sạch nữa”.

Xe chở đất phục vụ cho các mỏ đá hoàn thổ trả lại hiện trạng ban đầu. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Hăng - Trưởng thôn Mơ Nú, tình trạng bụi đường ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Không những vậy, có những tài xế chạy khá nhanh, người dân rất lo tai nạn, nhất là với các em học sinh.

"Chúng tôi ghi nhận ý kiến của người dân và đã kiến nghị lên UBND phường An Phú. Sau đó, có xe đến tưới nước lên mặt đường, nhưng chỉ được vài phút rồi lại đâu vào đấy, không đáng kể so với lưu lượng xe qua lại lớn như hiện tại" - ông Hăng nói.