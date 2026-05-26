Khốn khổ vì mương nước thải ô nhiễm tại phường An Nhơn

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân quanh khu vực vòng xoay Bàn Thành (tổ dân phố Đông Phương Danh, phường An Nhơn) khốn khổ vì mùi hôi thối từ mương nước thải lộ thiên. 

Nước thải chưa qua xử lý xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm tại cánh đồng thuộc tổ dân phố Bằng Châu, phường An Nhơn. Ảnh: N.C
Tại khu vực cạnh vòng xoay Bàn Thành (nút giao giữa các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Nhạc và Võ Văn Dũng), nhiều năm nay tồn tại một đoạn mương nước thải lộ thiên. Dòng nước quanh năm đen kịt, bốc mùi tanh hôi, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ở các tổ dân phố Đông Phương Danh, Bằng Châu, Bả Canh (phường An Nhơn). Dọc hai bên mương còn xuất hiện tình trạng người dân vứt rác thải bừa bãi, khiến cảnh quan càng thêm nhếch nhác.

Bà Phan Thị Thọ - chủ quán cà phê tại tổ dân phố Bằng Châu - cho biết: “Nhiều năm qua, gia đình tôi và các hộ xung quanh rất khổ sở vì mùi hôi thối. Hiện đang vào mùa nắng nóng nên nước thải bốc mùi nồng nặc, khách đến quán cà phê của tôi phàn nàn vì không khí ô nhiễm”.

Không chỉ các hộ dân sống xung quanh, nhiều người dân phường An Nhơn và khu vực lân cận cũng ngao ngán trước tình trạng ô nhiễm tại đoạn mương này.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nguồn nước thải bốc mùi tanh hôi một phần xuất phát từ các quầy hàng hải sản tại chợ Đập Đá (tổ dân phố Đông Phương Danh) cách đó khoảng 700 m. Ngoài ra còn có nước thải sinh hoạt từ hàng trăm hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường Võ Văn Dũng, Hồng Lĩnh và khu vực lân cận xả ra.

Không chỉ gây ô nhiễm không khí tại khu vực vòng xoay Bàn Thành, dòng nước thải này còn chảy ra cánh đồng cạnh khu dân cư Đông Bàn Thành (tổ dân phố Bằng Châu), ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (tổ dân phố Bắc Phương Danh, phường An Nhơn) than thở: “Tôi có 1,5 sào ruộng cạnh mương nước. Mỗi lần nước thải tràn vào ruộng là lúa còi cọc, năng suất giảm. Mấy hôm trước có mưa lớn, nước thải tràn vào làm hư hại lúa. Tôi phải sạ lại với chi phí hơn 1 triệu đồng”.

Không riêng ông Hoàng, nhiều hộ dân xung quanh cũng lâm vào cảnh tương tự. Nhiều nông dân canh tác cầm chừng, thậm chí sẵn sàng nhường đất cho các dự án vì ruộng đồng ngày càng ô nhiễm. “Làm ruộng mà chân không dám chạm nước mương vì sợ ngứa ngáy, ghẻ lở. Nước tưới phải bơm từ mương thủy lợi cách đây mấy trăm mét, rất vất vả” - một người dân ta thán.

Cống nước thải cạnh vòng xoay Bàn Thành tại phường An Nhơn quanh năm bốc mùi hôi thối. Ảnh: N.C
Theo UBND phường An Nhơn, trước thời điểm sáp nhập, UBND tỉnh Bình Định (cũ) đã đề xuất đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thị xã An Nhơn (cũ), nhằm xử lý nước thải khu vực đô thị các phường Bình Định, An Nhơn Đông, An Nhơn và vùng lân cận.

Tuy nhiên, dự án vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa khiến lượng nước thải, rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, gây áp lực lớn lên công tác bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hữu Tân - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn - cho biết: Từ sau sáp nhập đến nay, địa phương đã tập trung khắc phục, xử lý các điểm ô nhiễm trên địa bàn. Riêng đoạn mương nước thải tại vòng xoay Bàn Thành, cuối năm 2025, địa phương đã tổ chức nạo vét rác thải, bùn đất ứ đọng nhằm đảm bảo dòng chảy; đồng thời lắp đặt camera giám sát, tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khảo sát hiện trạng tại các điểm còn bất cập để triển khai các biện pháp khơi thông dòng chảy, giảm thiểu tình trạng phát tán mùi hôi, cải thiện môi trường và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất của người dân” - bà Tân nói.

