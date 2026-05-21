Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Số tiền trên do Đội SOS 115 - Bình Định kêu gọi, vận động từ các nhà hảo tâm nhằm chia sẻ khó khăn và góp phần động viên gia đình bà Nhung vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng Đội SOS 115 - Bình Định trao tiền hỗ trợ đến người nhà của bà Nhung. Ảnh: Văn Cát

Trước đó, vào sáng 19-5-2026, trên đường đi khám bệnh, bà Nhung không may gặp tai nạn giao thông và tử vong.

Được biết, bà Nhung có điều kiện kinh tế khó khăn, sức khỏe yếu, mắc bệnh rối loạn tiền đình nhưng hằng ngày vẫn cùng chồng bán vé số mưu sinh. Chồng bà Nhung bị cụt cả hai tay, con trai làm công nhân với thu nhập bấp bênh.

Biết được hoàn cảnh khó khăn trên, Đội SOS 115 - Bình Định đã đứng ra quyên góp, hỗ trợ gia đình người gặp nạn.