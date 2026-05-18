Truyền thông về tâm lý học đường cho học sinh tại xã Bình Phú

HỒNG PHÚC
(GLO)- Ngày 17-5, Xã đoàn Bình Phú phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình truyền thông về tâm lý học đường cho học sinh tại các trường: THCS Mai Xuân Thường, THCS Tây Phú và Tiểu học Tây Phú.

Học sinh trường THCS Mai Xuân Thưởng nghe báo cáo viên truyền thông, chia sẻ các nội dung về sử dụng thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh. Ảnh: Khoa Đoàn

Tham gia chương trình truyền thông về tâm lý học đường có hơn 400 học sinh của 3 trường.

Tại chương trình, các báo cáo viên đã tuyên truyền, chia sẻ nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tâm lý học đường; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường và sử dụng thiết bị điện tử an toàn, lành mạnh.

Báo cáo viên trao đổi, tư vấn tâm lý học đường cho học sinh Trường THCS Tây Phú với chủ đề “Điều em muốn nói - Kết nối yêu thương”. Ảnh: Khoa Đoàn

Thông qua chương trình, các học sinh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân, nâng cao nhận thức trong học tập và sinh hoạt hằng ngày; góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và lành mạnh.

