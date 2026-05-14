Xe chở đất gây ảnh hưởng đời sống người dân xã Ân Hảo

(GLO)- Theo người dân thôn Mỹ Thành và Phước Bình (xã Ân Hảo), từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hoạt động vận chuyển đất từ thôn Mỹ Thành để thực hiện dự án khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong (xã An Hòa) gây ra nhiều bất cập về môi trường, giao thông tại khu vực.

Mỗi ngày, có khoảng 10 xe ben chạy trên tỉnh lộ 629 để chở đất từ mỏ về công trường cách đó hơn 10 km. Các phương tiện chạy nối đuôi nhau từ sáng đến tối.

Trong quá trình vận chuyển, nhiều xe ben chở đất cao vượt thành thùng, gây rơi vãi. Lâu ngày, đất cát tích tụ thành lớp dày hai bên đường, xe cộ qua lại cuốn bụi bay mịt mù. Tình trạng đất cát phủ trên mặt đường cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân thôn Mỹ Thành (xã Ân Hảo) giăng bạt trước nhà để ngăn bụi bặm phát sinh từ đoàn xe ben chở đất trên tỉnh lộ 629. Ảnh: Đ.M

Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu (thôn Mỹ Thành, xã Ân Hảo) cho biết: “Nhà tôi sát tuyến tỉnh lộ 629 nên hứng chịu bụi hằng ngày. Cách đây 2 tháng, tôi tận dụng bạt, vải giăng trên hàng rào, dùng vải phủ kín cửa sắt để ngăn bụi vào nhà, dùng ni lông bao bọc các vật dụng nhưng chỉ hạn chế bụi phần nào. Bản thân tôi hằng ngày đeo khẩu trang nhưng nhiều khi khó thở, mệt mỏi trong người vì hít bụi”.

Cũng theo người dân, quá trình vận chuyển đất còn gây ra nhiều bất cập như tình trạng phương tiện lắp đặt còi hơi phát ra điệu nhạc, mỗi lần bấm còi làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, mặt đường tỉnh lộ 629 khá hẹp, không có làn đường riêng cho người đi xe máy; hoạt động chở vật liệu càng khiến lưu lượng phương tiện tăng cao, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện đang vào mùa nắng nóng, tình trạng bụi bặm càng trở nên nghiêm trọng. Người dân đề nghị đơn vị thi công có biện pháp giảm thiểu bụi bặm phát sinh trong hoạt động vận chuyển đất, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh các tài xế để đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Gần - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư dự án) cho biết: Đơn vị sẽ yêu cầu nhà thầu bố trí phương tiện để duy trì hoạt động tưới nước trên tỉnh lộ 629 qua khu vực dân cư 2 thôn bị ảnh hưởng; đồng thời yêu cầu tài xế trong quá trình vận chuyển đất phải tuân thủ đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông và hoạt động đi lại, đời sống của người dân dọc tuyến tỉnh lộ 629.