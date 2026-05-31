Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

DIỆP BẢO SƯƠNG
(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn Nguyễn Đình Chiến cho biết: Đây là Tháng hành động vì trẻ em đầu tiên được triển khai sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thể hiện quyết tâm của địa phương trong chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển cho trẻ em trong giai đoạn mới.

UBND phường Bồng Sơn trao tặng 400 suất quà cho trẻ em trên địa bàn. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Phường Bồng Sơn hiện có hơn 8.800 trẻ em, chiếm 20,8% dân số, trong đó, 82 em có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng hành của cộng đồng, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả.

Nhiều chính sách dành cho trẻ em được triển khai hiệu quả, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí của trẻ ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại trẻ em và các rủi ro trên môi trường mạng.

Để triển khai hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em, lãnh đạo UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quan tâm, triển khai hiệu quả các hoạt động phù hợp với thực tiễn, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm giúp các em phát triển an toàn, tự tin và toàn diện.

Dịp này, UBND phường Bồng Sơn trao tặng 400 suất quà cho trẻ em trên địa bàn với tổng trị giá 20 triệu đồng.

