Phù Mỹ: Xe tải, xe đầu kéo đậu đỗ gây khuất tầm nhìn

(GLO)- Theo phản ánh của người dân đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, thời gian qua, trên đường Lê Lợi (thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) thường xuyên xảy ra tình trạng xe tải, xe đầu kéo đậu đỗ che khuất tầm nhìn, gây mất ATGT và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Ông N.V.Q. (thôn Trà Quang) phản ánh: “Đường Lê Lợi thuộc khu vực đô thị nhưng nhiều xe đầu kéo đậu nối đuôi nhau, chiếm làn đường lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nhiều xe còn đậu gần ngã ba, ngã tư, che khuất biển báo, cản trở tầm nhìn của người đi đường”.

Ông Q. cho hay: Vào tháng 1-2026 đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy tại ngã ba đường Lê Lợi - Hai Bà Trưng do người điều khiển bị khuất tầm nhìn bởi xe đầu kéo đậu gần khu vực giao nhau.

Vỉa hè tại góc ngã ba đường Lê Lợi - Hai Bà Trưng (thôn Trà Quang, xã Phù Mỹ) bị xuống cấp, biến dạng do xe đầu kéo ôm cua, chạy lên vỉa hè. Ảnh: N.C

Ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng xe tải, xe đầu kéo đậu đỗ kéo dài không chỉ xảy ra tại thôn Trà Quang mà còn xuất hiện trên đoạn đường Lê Lợi qua thôn An Lạc Đông 1.

Trên đoạn đường dài hơn 1 km qua 2 thôn, vào lúc cao điểm, có hơn 10 xe tải, xe đầu kéo cùng đậu đỗ. Nhiều trường hợp dừng đỗ gần nút giao thông, đầu hẻm gây cản trở lưu thông và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân.

Đáng lo ngại, khu vực này tập trung đông dân cư, có nhiều trường học nên lưu lượng phương tiện khá lớn vào giờ cao điểm. Ngoài nguy cơ mất ATGT, việc xe tải, xe đầu kéo thường xuyên lưu thông, đậu đỗ còn khiến hạ tầng giao thông xuống cấp.

Tại góc ngã ba đường Lê Lợi - Hai Bà Trưng, nhiều viên gạch vỉa hè đã bị nghiền nát, biến dạng do xe đầu kéo ôm cua, chạy lên vỉa hè.

Ông Nguyễn Thành Khâm - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ - cho biết: Chúng tôi sẽ chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện chấp hành quy định về dừng, đỗ xe; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự ATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến đường.