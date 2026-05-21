Tuyên truyền pháp luật giao thông cho gần 300 học sinh xã Đak Sơmei

(GLO)- Ngày 19-5, Đoàn Thanh niên xã Đak Sơmei phối hợp với Chi đoàn 2 - Phòng PC08 (Công an tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Công an xã Đak Sơmei tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông.

Tham gia chương trình có gần 300 học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Hà Đông (xã Đak Sơmei). Tại đây, các cán bộ Công an đã tuyên truyền những kiến thức thiết thực về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng phòng chống tệ nạn xã hội, phòng tránh tai nạn thương tích và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho các em học sinh.

Quang cảnh chương trình tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội tại Trường PTDT Bán trú Tiểu học Hà Đông. Ảnh: ĐVCC

Thông qua hình thức trao đổi gần gũi, trực quan, nhiều nội dung pháp luật được truyền tải sinh động, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp cùng nhiều cặp sách và quà tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho thiếu nhi vùng khó mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ địa phương trong công tác chăm lo, đồng hành cùng học sinh trên địa bàn.