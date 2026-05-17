Cá voi xuất hiện săn mồi ở vùng biển Quy Nhơn Đông, cộng đồng mạng thích thú

(GLO)- Sáng 17-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con cá voi săn mồi trên vùng biển mũi Bãi Bấc, thuộc Mũi Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Người ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này là anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi, ngụ tổ dân phố Lý Lương (phường Quy Nhơn Đông). Theo anh Lợi, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc cùng bạn bè đi săn cá trên biển, nhóm bất ngờ phát hiện cá voi đang bơi lội và săn mồi cách không xa bờ.

Khoảnh khắc cá voi săn mồi trên vùng biển Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip, cá voi liên tục ngoi lên mặt nước rồi lặn xuống, di chuyển khỏe khoắn giữa làn nước xanh. Có lúc cá voi há rộng miệng đớp mồi, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đầy ấn tượng. Phía trên mặt biển, hàng chục con chim bay lượn, liên tục lao xuống săn cá, khiến cả vùng biển trở nên sống động và cuốn hút.

“Lúc đó ai cũng bất ngờ vì cá voi xuất hiện rất gần bờ. Nó bơi khá lâu nên tôi kịp dùng điện thoại quay lại”, anh Lợi chia sẻ.

Video ghi lại khoảnh khắc cá voi xuất hiện trên biển.

Sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ thích thú trước khoảnh khắc hiếm gặp, đồng thời cho rằng việc cá voi thường xuyên xuất hiện gần bờ cho thấy môi trường biển nơi đây còn khá trong lành, nguồn thức ăn dồi dào.

Những năm gần đây, vùng biển Gia Lai liên tục ghi nhận cá voi xuất hiện gần bờ để săn mồi, tạo sự thích thú với người dân và du khách.

