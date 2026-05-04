Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Theo ông Toàn, sau 1 đêm nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa 4-5, người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Sinh vật biển trông giống cá voi có mỏ mắc cạn ở vùng biển thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) vào chiều 3-5. Ảnh: Lê Toàn

Do kích thước con cá lớn, với trọng lượng ước tính hơn 2 tấn và chiều dài khoảng 4 m, việc xử lý xác cá cần sự hỗ trợ từ chính quyền cấp trên. Hiện thôn đang khẩn trương xin ý kiến xã để tổ chức chôn cất theo đúng phong tục địa phương nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ chiều 3-5, ngư dân địa phương phát hiện sinh vật này mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương ở vùng lưng và mắt. Ngay lập tức, hàng chục người dân đã tập trung hỗ trợ đẩy cá ra lại biển.

Tuy nhiên, do bị thương ở mắt và một số vùng trên lưng, con cá có phần mất phương hướng khi liên tục quay đầu trôi dạt vào bờ. Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, khi thủy triều dâng cao, người dân mới nỗ lực đưa được sinh vật này ra xa và không thấy quay trở lại cho đến sáng sớm nay.

Đáng chú ý, loài cá này có hình dạng khá lạ lẫm. Ông Toàn cho hay, cá có thân hình to lớn như cá voi nhưng phần đầu lại nhọn, miệng dài giống cá heo. Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân đi biển, sinh vật này có phần trông giống cá voi có mỏ.