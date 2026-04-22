Chủ động kiểm soát hoạt động vận tải hành khách mùa du lịch

(GLO)- Trước tình hình vận tải hành khách tăng cao trong mùa du lịch, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, siết chặt kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn giao thông, ổn định thị trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô thuộc quản lý của Sở Xây dựng với gần 12.500 phương tiện. Trong đó, có 75 đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng với tổng số 2.512 phương tiện; 28 đơn vị kinh doanh dịch vụ taxi với 2.062 phương tiện. Riêng nhóm vận tải hành khách tuyến cố định có 83 đơn vị với 855 ô tô, hoạt động chủ yếu trên các tuyến liên tỉnh từ Gia Lai đi các địa phương trong cả nước.

Bộ phận an toàn giao thông của Công ty TNHH Thương mại vận tải Trường Thịnh (phường Quy Nhơn Bắc) theo dõi hành trình, phương tiện khi di chuyển trên đường. Ảnh: N.C

Theo ông Phạm Ngọc Ẩn - Trưởng Phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng), trước nhu cầu thị trường ngày càng tăng, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã đầu tư mua sắm phương tiện hiện đại và cải thiện chất lượng dịch vụ, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động này còn bộc lộ một số hạn chế cần chấn chỉnh.

Chẳng hạn, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, một số nhà xe chạy tuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là các DN ở khu vực phía Đông đã bán vé xe giường nằm cao hơn mức niêm yết, gây nhiều bức xúc. Để ngăn chặn tình trạng này, Sở Xây dựng đã tăng cường nắm tình hình, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: Trong tháng 3-2026, qua kiểm tra, Sở phát hiện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Nga (phường Quy Nhơn Nam) - nhà xe giường nằm tuyến Gia Lai - TP Hồ Chí Minh, có nhiều vi phạm như bán vé cao hơn niêm yết; nhân viên phục vụ trên xe chưa được tập huấn nghiệp vụ vận tải hành khách và ATGT theo quy định; không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho lái xe… Với các lỗi trên, DN này bị phạt 52 triệu đồng, đồng thời bị tước phù hiệu 2 tháng đối với 2 ô tô khách liên quan.

“Vào mùa du lịch, lượng du khách đến Gia Lai tăng cao, trong đó có một lượng lớn đi xe khách. Do đó, Sở tăng cường rà soát, kịp thời phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện và xử lý vi phạm. Ngoài xe giường nằm, đơn vị cũng siết chặt hoạt động xe hợp đồng, taxi, xe điện 4 bánh; tập trung giám sát các lỗi có nguy cơ cao như bán vé cao hơn giá niêm yết, nhân viên chưa được tập huấn nghiệp vụ ATGT…” - ông Sơn nhấn mạnh.

Bảo đảm an toàn mùa du lịch

Đồng hành cùng các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, thời gian qua, Sở Xây dựng chú trọng giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, đúng hạn cho DN khi đăng ký cấp phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải… Đồng thời, Sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu DN ký cam kết tuân thủ quy định pháp luật; tổ chức đối thoại để lắng nghe và giải quyết vướng mắc.

Bộ phận an toàn giao thông của Công ty TNHH Thương mại vận tải Trường Thịnh (phường Quy Nhơn Bắc) kiểm tra phương tiện, danh sách hành khách trước khi xuất bến. Ảnh: N.C

Về phía các DN, vấn đề an toàn vận tải hành khách ngày càng được chú trọng. Ông Phạm Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Trường Thịnh (phường Quy Nhơn Bắc)-cho biết, đơn vị hiện có 40 xe khách chạy các tuyến từ Quy Nhơn đi Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội và ngược lại. Trong quá trình vận hành, bộ phận ATGT của công ty luôn theo dõi sát sao phương tiện, đội ngũ tài xế và nhân viên phục vụ.

“Hằng ngày, xe được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật; tài xế và nhân viên trước khi vào ca đều ký cam kết, kiểm tra nồng độ cồn, GPLX. Trong quá trình xe di chuyển, bộ phận ATGT giám sát 24/24 giờ qua thiết bị giám sát hành trình và camera, kịp thời nhắc nhở, xử lý sự cố phát sinh” - ông Kiên chia sẻ.

Tháng 3-2026, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho lái xe và cán bộ quản lý của các DN. Ông Đặng Phước Quốc Vũ - Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Gia Lai (phường Thống Nhất) - cho biết: “Đơn vị hiện có 120 xe, chủ yếu phục vụ người dân và khách du lịch tại khu vực nội thị, sân bay và các điểm tham quan quanh khu vực Pleiku. Qua tập huấn, tài xế được quán triệt quy định về ATGT, giá cước; đồng thời được trang bị kỹ năng giao tiếp, tư vấn, hỗ trợ khách khám phá điểm đến”.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), trong mùa cao điểm du lịch, bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng CSGT chú trọng công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức của chủ DN và tài xế. Mới đây, đơn vị phối hợp với Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn và Công an phường Quy Nhơn Nam tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động tại bến xe. Lực lượng CSGT cũng thường xuyên phổ biến, nhắc nhở đến từng tài xế, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc “an toàn là trên hết”.