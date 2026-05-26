Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Phát hiện thi thể nghi là người đàn ông mất tích nhiều ngày ở xã Bình Hiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 26-5, người dân xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được người dân phát hiện vào khoảng 13 giờ ngày 26-5, tại khu vực xóm Bắc, thôn Thuận Hòa, xã Bình Hiệp.

z7867133567860-10407c5d4b7319d02a44fe7bbd6d0257.jpg
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Nguồn tin cung cấp

Tại hiện trường, nạn nhân và xe máy biển số 77X3-80xx màu xám đen (được cho là của nạn nhân) nằm khuất dưới lùm cây tại khu vực đất trồng keo của người dân. Trên xe máy còn có chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần màu xám, áo màu tối, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Một nguồn tin cho biết: Nạn nhân nhiều khả năng là ông Huỳnh Tấn N. (SN 1962, ở xóm Bắc, thôn Thuận Hòa) mà Công an xã Bình Hiệp đã thông báo tìm kiếm cách đây nhiều ngày.

Theo đó, vào sáng 16-5, ông N. có đến thôn Mỹ Thạch (xã Bình Hiệp), sau đó không trở về nhà. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông H. có gọi điện cho người thân, sau đó biệt tích cho đến nay.

Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an xã Bình Hiệp triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, nắm thông tin ban đầu và báo cáo sự việc đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo điều tra.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

BĐBP Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân vùng biên

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong hai ngày 21 và 22-5, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới thuộc làng Tung (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn).

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đội SOS 115 - Bình Định hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Đội Tình nguyện viên xe cứu thương Chữ thập đỏ (Đội SOS 115 - Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa đến thăm hỏi và trao hỗ trợ số tiền 17.710.000 đồng cho người nhà của bà Lê Thị Nhung (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) tử vong do tai nạn giao thông vào chiều 20-5.

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Hơn 617.000 lượt người thi trực tuyến tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ tại Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai, Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức đã thu hút 617.209 lượt tham gia của cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn tỉnh.

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Người dân thấp thỏm bên 2 dòng suối lở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc suối Bứa, suối Ngân đoạn qua khu phố Long Thành (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất sản xuất, cây trồng và đe dọa khu dân cư, hạ tầng giao thông trong khu vực.

null