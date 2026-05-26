Phát hiện thi thể nghi là người đàn ông mất tích nhiều ngày ở xã Bình Hiệp

(GLO)- Chiều 26-5, người dân xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) phát hiện một thi thể nam giới đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin ban đầu, thi thể được người dân phát hiện vào khoảng 13 giờ ngày 26-5, tại khu vực xóm Bắc, thôn Thuận Hòa, xã Bình Hiệp.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Nguồn tin cung cấp

Tại hiện trường, nạn nhân và xe máy biển số 77X3-80xx màu xám đen (được cho là của nạn nhân) nằm khuất dưới lùm cây tại khu vực đất trồng keo của người dân. Trên xe máy còn có chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần màu xám, áo màu tối, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Một nguồn tin cho biết: Nạn nhân nhiều khả năng là ông Huỳnh Tấn N. (SN 1962, ở xóm Bắc, thôn Thuận Hòa) mà Công an xã Bình Hiệp đã thông báo tìm kiếm cách đây nhiều ngày.

Theo đó, vào sáng 16-5, ông N. có đến thôn Mỹ Thạch (xã Bình Hiệp), sau đó không trở về nhà. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông H. có gọi điện cho người thân, sau đó biệt tích cho đến nay.

Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an xã Bình Hiệp triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, nắm thông tin ban đầu và báo cáo sự việc đến lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo điều tra.