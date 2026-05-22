50 cán bộ, công chức, người lao động tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH

(GLO)- Sáng 22-5, tại phường Quy Nhơn, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 50 cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Quang cảnh khóa huấn luyện. Ảnh: Đoàn Bình

Trong thời gian 2 ngày, các cán bộ, công chức, người lao động sẽ được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền tải các chuyên đề về vị trí, vai trò và quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH.

Đặc biệt, trong khóa huấn luyện, lực lượng Công an sẽ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cho các cán bộ, công chức, người lao động các phương pháp, biện pháp PCCC cơ bản; kỹ năng cấp cứu và sơ cứu người bị nạn và kỹ năng thoát nạn trong đám cháy…

Thượng tá Lương Anh Sơn - Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) truyền đạt kiến thức tại khóa tập huấn. Ảnh: Đoàn Bình

Đây là các kiến thức cơ bản góp phần giúp mỗi người nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân và có thể hỗ trợ, giúp đỡ những người gặp nạn khác trong trường hợp không may cháy nổ xảy ra…

