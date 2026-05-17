Tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 16-5, tại UBND phường Quy Nhơn Bắc, Công an phường Quy Nhơn Bắc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Hoạt động kết hợp huấn luyện nghiệp vụ, trải nghiệm thực hành về PCCC&CNCH cho gần 200 người là cán bộ phường, thành viên lực lượng dân phòng, an ninh cơ sở, đại diện các khu phố và các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn.

Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền các quy định về an toàn chữa cháy. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật PCCC&CNCH; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, khu dân cư trong công tác phòng ngừa cháy, nổ. Đồng thời, cập nhật các nguy cơ cháy thường gặp tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn biện pháp xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Công an phường Quy Nhơn Bắc hướng dẫn học viên thực hành cách sử dụng bình chữa cháy cầm tay. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Công an phường Quy Nhơn Bắc trực tiếp hướng dẫn kỹ năng nhận biết, sử dụng bình chữa cháy xách tay; xử lý đám cháy giả định; kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc; thao tác cứu nạn, cứu hộ cơ bản và cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”.

Chương trình cũng lồng ghép tuyên truyền về nguy cơ cháy, nổ từ xe điện, pin Lithium-ion; vận động người dân tạo lối thoát nạn thứ hai tại nhà ở.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng tại cơ sở, phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ ngay từ khu dân cư.