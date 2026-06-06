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Tạm giữ nhiều đối tượng mang hung khí đánh nhau tại khu vực Quy Nhơn

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ngày 6-6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an các địa phương tiến hành truy xét, xử lý hàng chục đối tượng mang theo hung khí đi đánh nhau trên nhiều tuyến đường ở khu vực Quy Nhơn.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 4-6, trên đường Hùng Vương đoạn từ ngã 3 ông Thọ (phường Quy Nhơn Đông) đến khu vực ngã 5 Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc), hàng chục đối tượng sử dụng xe máy mang theo hung khí rượt đuổi đánh nhau gây thương tích.

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Công an tỉnh đã truy xét hàng chục đối tượng mang theo hung khí đi đánh nhau đường phố ở khu vực Quy Nhơn. Ảnh: Thành Trung

Trong quá trình đánh nhau, các đối tượng la hét, rượt đuổi, chạy xe dàn hàng ngang trên đường gây cản trở giao thông và mất an ninh trật tự ở địa phương.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai lực lượng cùng Công an các xã, phường và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét với quyết tâm xử lý nghiêm để răn đe, tránh tình trạng tái diễn.

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Các đối tượng mang theo nhiều dao tự chế nguy hiểm. Ảnh: Thành Trung

Dù sự việc diễn ra lúc rạng sáng với nhiều đối tượng tham gia, song chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị đã khẩn trương triệu tập hàng chục đối tượng có liên quan đến làm việc, thu giữ hung khí và tang vật. Hầu hết các đối tượng ở độ tuổi thanh thiếu niên, một số còn đang là học sinh.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác định: Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn xảy ra trên mạng xã hội giữa nhóm của Phan Văn Thống (SN 2010, trú tại phường Quy Nhơn) và nhóm của N.N.T. (SN 2010, trú tại phường Quy Nhơn Tây).

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Lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan. Ảnh: Thành Trung

Rạng sáng 4-6, Thống cùng với hàng chục đối tượng từ nhiều địa phương khác nhau sử dụng xe máy, mang theo dao tự chế, kiếm, vỏ chai bia thủy tinh… di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc để tìm đánh nhóm của T.

Khi gặp nhóm của T. trên đường Hùng Vương, nhóm của Thống đã rượt đuổi đánh nhóm đối thủ. Nhóm của Thống còn dùng hung khí mang theo để hành hung L.T.N.H. (SN 2009) và N.T.L. (SN 2009, cùng trú tại phường Quy Nhơn Tây) gây thương tích phải cấp cứu tại bệnh viện.

Khi nhóm của T. bỏ chạy để lại xe máy, các đối tượng trong nhóm của Thống đã dùng dao tự chế đập phá, cướp đi 2 chiếc xe máy.

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Nhiều đối tượng ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng đã tụ tập đi đánh nhau vào ban đêm. Ảnh: Thành Trung

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng liên quan. Trong đó, đối tượng Thống cùng Hồ Quang Trung (SN 2009, trú tại phường Quy Nhơn Đông) bị điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản.

6 đối tượng bị tạm giữ để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Ngọc Hoan (SN 2007), Phan Thanh Quân (SN 2004), Bùi Nguyên Phát (SN 2009), Nguyễn Lê Quốc Đạt (SN 2010), Tô Thành Đạt (SN 2008, cùng trú tại phường Quy Nhơn) và Nguyễn Chí Kiên (SN 2008, trú tại phường Quy Nhơn Nam).

Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

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