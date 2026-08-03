Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn, giao dịch trên 2.000 tỷ đồng

(GLO)- Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tiến Trãi (SN 1983, trú TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra. Ảnh: VOV

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào, kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng xác định, Nguyễn Tiến Trãi là đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành 17 doanh nghiệp "ma" để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đối tượng sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số cùng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng; đồng thời, thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 doanh nghiệp để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng nêu trên. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.