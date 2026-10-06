Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

(GLO)- Ngày 6-10, thông tin từ UBND xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) cho biết, lực lượng Công an đã xác định được người chém 3 mẹ con ruột ở tại ấp 3, xã Năm Căn.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Trần Chí Công (SN 1986, ở tại ấp 3, xã Năm Căn) và bà N.T.L.H có mối quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng khoảng 4 năm qua.

Bà H là cô giáo tiểu học, có 2 người con là V.N.B.C (SN 2015) và V.N.T.K (SN 2020). Chồng bà H đã qua đời nhiều năm trước.

Công nghi ngờ bà H. có mối quan hệ với người khác nên cầm dao rượt chém cả 3 mẹ con.

Đối tượng Trần Chí Công chém 3 mẹ con ruột ở Cà Mau. Ảnh: CACC/Dân Việt

Ngay sau vụ việc, người dân đã đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, bé K. đã tử vong tại bệnh viện; bà H. và bé C. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến sáng nay, Chủ tịch UBND xã Năm Căn Võ Văn Hành cho biết, sức khỏe bà H. và bé C. tạm thời đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã di lý Công về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.