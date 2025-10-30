Khởi tố, tạm giam 4 tháng đối tượng phóng hỏa giết người vì ghen tuông

(GLO)- Ngày 30-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú phường An Khê) về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, chị T.T.T.N. và anh N.B.C. là vợ chồng, có 1 con chung, ly hôn năm 2024. Sau ly hôn, chị N. mở tiệm spa tại nhà ở phường An Khê và được Duy giúp đỡ trong công việc.

Thời gian này, giữa chị N. và Duy nảy sinh mâu thuẫn, trong khi chồng cũ của chị N. có lần thách thức, khiến Duy bực tức, ghen tuông.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh khởi tố và tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Anh Duy. Ảnh: ĐVCC

Rạng sáng 19-10, sau khi uống thuốc diệt cỏ, Duy mang theo 1 can nhựa đựng xăng đến tiệm spa của chị N.

Tận dụng việc biết rõ căn nhà, Duy mở cửa bên hông vào trong, thấy chị N. và anh C. đang ngủ cùng con nhỏ nên nảy sinh ý định phóng hỏa. Duy mua 400.000 đồng tiền xăng, quay lại đổ khắp phòng ngủ và nhiều nơi trong nhà rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội. Anh C. ôm con nhỏ chạy thoát ra ngoài nhưng cả 2 bị bỏng nặng; chị N. không kịp chạy nên tử vong tại chỗ. Anh C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) nhưng không qua khỏi, tử vong ngày 28-10.

Sau khi gây án, Duy bỏ chạy qua cửa hông, bị bỏng và ngạt khói do lửa bén mạnh. Duy được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Khê, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị.

Theo các cơ quan tiến hành tố tụng, hành vi của bị can Duy đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương.