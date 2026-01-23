Không tự công bố sản phẩm, một cơ sở sản xuất ở Tam Quan bị phạt 45 triệu đồng

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với hộ kinh doanh M.T. (ở phường Tam Quan) vì lỗi vi phạm không tự công bố sản phẩm theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 13-1, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp với Công an phường Tam Quan tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh M.T.

co-so-san-xuat-banh-trang-dua-say-tep.jpg
Cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm nhưng không thực hiện theo đúng quy định pháp luật về việc tự công bố sản phẩm. Ảnh: ĐVCC

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang bảo quản 1.080 túi sản phẩm “Bánh tráng dừa sấy tép”. Số sản phẩm này do cơ sở tự sản xuất, đóng gói để chuẩn bị đưa ra thị trường, tuy nhiên không có bản tự công bố sản phẩm.

Đội QLTT số 1 tiến hành lập biên bản vi phạm đối với cơ sở về hành vi sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật, củng cố hồ sơ trình Chi cục QLTT ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngoài bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng, cơ sở này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất thực phẩm trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày 20-1-2026. Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi mục đích sử dụng đối với 1.080 túi sản phẩm bánh tráng nói trên.

Việc xử lý vi phạm được áp dụng theo quy định tại các khoản 4, 5, 6, Điều 20 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

