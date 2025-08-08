Danh mục
Gia Lai: Phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Chiều 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng lực lượng Công an và các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ, sơ chế heo trên địa bàn xã Hoài Ân; phát hiện hàng nghìn con heo đông lạnh chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, qua thời gian nắm tình hình, trinh sát địa bàn, lực lượng quản lý thị trường cùng các cơ quan Công an nhận định tại hộ kinh doanh Lê Văn H. (SN 1977, ở thôn Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân) có thực hiện hoạt động kinh doanh, giết mổ heo quy mô lớn.

Chiều 7-8, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), Công an xã Hoài Ân, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 1 tiếp cận khu vực giết mổ và kho đông lạnh của hộ ông H.

8.jpg
Tổ công tác kiểm tra các hoạt động tại cơ sở giết mổ heo của hộ kinh doanh Lê Văn H. Ảnh: Nguyễn Chơn

Việc kiểm tra địa điểm này ban đầu gặp rất nhiều khó khăn bởi hộ kinh doanh không tự nguyện hợp tác. Mãi đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác mới có thể vào được bên trong để triển khai các bước kiểm tra, làm việc theo quy định.

Lúc bấy giờ ông H. được cho là đã đi vắng, bà Trần Thị T. (vợ ông H.) đại diện hộ kinh doanh làm việc với các cơ quan chức năng.

2.jpg
Bên trong kho đông lạnh đang bảo quản sản phẩm của cơ sở. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang giết mổ và đóng gói sản phẩm là heo sữa. Tại đây có đặt 4 kho đông lạnh, bên trong đang bảo quản số lượng lớn các sản phẩm gồm heo để quay và heo sữa.

Sản phẩm được đóng gói trong các bao bì ni lông và ghi khối lượng trên từng mặt hàng. Qua quan sát bằng mắt thường, số lượng ít nhất có thể lên đến vài nghìn con.

Bước đầu, lực lượng chức năng đề nghị cơ sở cung cấp các văn bản, tài liệu pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở, và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo nhập vào để giết mổ.

3.jpg
Cơ sở này có 4 kho đông lạnh đang bảo quản các sản phẩm heo để quay, heo sữa với nhiều kích cỡ, trọng lượng khác nhau. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bà T. cho biết đã mua heo từ nhiều nơi, nhiều nguồn về giết mổ, bảo quản tại kho đông lạnh để xuất đi các thị trường như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Tuy nhiên, cho đến 24 giờ ngày 7-8, bà T. vẫn chưa cung cấp được các loại văn bản, giấy tờ theo như yêu cầu của tổ công tác.

7.jpg
Tổ công tác kiểm tra một thùng sản phẩm đã đóng gói, cấp đông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Vì lượng hàng rất lớn, lực lượng chức năng tiếp tục phân loại, kiểm đếm sản phẩm, đồng thời yêu cầu bà T. cung cấp các giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo để xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan.

Tổ công tác kiểm tra, làm việc tại cơ sở của hộ kinh doanh Lê Văn H. trong đêm 7-8. Clip: Nguyễn Chơn

Khuya 7-8, ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, có mặt tại địa điểm trên để theo dõi, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các đơn vị liên ngành làm rõ các dấu hiệu vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, ông Hà thưởng nóng cho tổ công tác đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng khẩn trương, quyết liệt trong công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm liên quan hoạt động kinh doanh hàng hóa động vật, đặc biệt là khi trên địa bàn tỉnh đang bùng phát dịch tả heo châu Phi.

