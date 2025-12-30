(GLO)- Sáng 30-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì buổi họp báo công bố kết quả cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Gia Lai xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp là thông tin đáng chú ý.

Dự họp báo có đại diện các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao đổi, chia sẻ với các cơ quan thông tấn, báo chí về nỗ lực của tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: Tiến Sỹ

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Võ Gia Nghĩa cho biết: Năm 2025, toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ đối với 1.713 thủ tục. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm 55,15%, vượt 25,15% chỉ tiêu Chính phủ giao.

Tỉnh rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục đầu tư - xây dựng - môi trường - phòng cháy chữa cháy. Nhờ đó, thời gian giải quyết thủ tục dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 242 ngày xuống còn 60 ngày; dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp giảm từ 145 ngày xuống còn 38 ngày. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 3 ngày giảm còn 3 giờ.

Tỉnh cũng đã ban hành danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, người dân có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ địa phương nào trong tỉnh, giảm thời gian đi lại và các chi phí phát sinh. Đồng thời, công bố danh mục 436 thủ tục có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu, giúp giảm tối đa giấy tờ phải nộp.

Tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 1.088 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 1.122 dịch vụ công trực tuyến một phần; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,2%, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,6%.

Nhờ đó, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,63 điểm, xếp thứ 2/34 tỉnh, thành phố; thuộc nhóm địa phương có điểm số xuất sắc, khẳng định tinh thần của chính quyền hành động, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu thông tin về việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp mới và các dự án đầu tư. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành đã phân tích, làm rõ các trình tự thủ tục, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, giải đáp một số câu hỏi của các phóng viên liên quan đến vấn đề quy định hoạt động kinh doanh tại một số di tích trên địa bàn tỉnh; về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian qua...

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đồng hành, chia sẻ với tỉnh trong quá trình thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, cũng như tác động của cải cách thủ tục hành chính đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Lâm Hải Giang cũng chia sẻ những thay đổi về chất của công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua; quyết tâm của tỉnh khi xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

"Gia Lai nỗ lực làm tất cả không nằm ngoài mục tiêu phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp, kiến tạo môi trường thông thoáng, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, nâng cao uy tín của tỉnh" - đồng chí Lâm Hải Giang nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ nhiều hơn với tỉnh trong thời gian tới.