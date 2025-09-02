“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Tỉnh Gia Lai có vị trí quan trọng trong giao lưu khu vực và quốc tế. Đặc biệt, Gia Lai sở hữu 134 km bờ biển, vùng lãnh hải rộng 36.000 km2 và Cảng biển quốc tế Quy Nhơn, có tiềm năng trở thành trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa, cảng biển, logistics của cả nước; đồng thời là cửa ngõ ra biển gần nhất và thuận lợi nhất của Tây Nguyên, Nam Lào, Ðông Bắc Campuchia và Thái Lan. Với khát vọng vươn tầm, Gia Lai đang xúc tiến đầu tư trên 6.086 tỷ đồng xây dựng Bến cảng Phù Mỹ hiện đại, đảm bảo tiếp nhận tàu hàng trọng tải 100 - 150 nghìn tấn ra vào an toàn.

Nhiều tiềm năng và lợi thế khác biệt

Gia Lai đã lựa chọn giao thông là chìa khóa cho sự thành công trong phát triển kinh tế, từ đó hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Hiện tỉnh có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi giữa các vùng, với đầy đủ phương thức vận tải, đặc biệt là Cảng biển quốc tế Quy Nhơn, Cảng hàng không Phù Cát, Cảng hàng không Pleiku và các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn, trong đó đường bộ cao tốc Bắc - Nam đang hình thành và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ được triển khai trong năm nay. Cùng với đó là các tuyến đường kết nối cảng Quy Nhơn, sân bay Phù Cát, ga Diêu Trì với Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, các khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch đã và đang được đầu tư hoàn thiện.

Các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: T.SỸ

Có thể nói, từ mặt đất, biển khơi, đến bầu trời, Gia Lai đều hướng tới sự giao thương thuận lợi, là cánh cửa chào đón và hội nhập cùng thế giới.

Tỉnh Gia Lai còn có nhiều tiềm năng, lợi thế lớn về du lịch sinh thái núi rừng, biển đảo, văn hóa, lịch sử với hệ thống đảo, bán đảo, ghềnh đá, cảnh quan đẹp, bãi tắm nổi tiếng và những khu rừng nguyên sinh với hệ động thực vật đa dạng, những ngọn thác hùng vĩ. Gia Lai cũng có nhiều tài nguyên khoáng sản quý và tiềm năng phát triển năng lượng sạch, là trung tâm vùng nguyên liệu gỗ, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả rộng lớn của cả nước, mở ra cơ hội đầu tư phát triển chuỗi liên kết giữa nông nghiệp với công nghiệp chế biến sâu, để có thể tham gia vào chuỗi cung toàn cầu, gia tăng giá trị xuất khẩu.

Gia Lai tiếp tục chú trọng đầu tư, nâng cấp hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là xây dựng hạ tầng KKT Nhơn Hội và các KCN: Becamex VSIP Bình Định, Nhơn Hòa, Nhơn Hội (khu A), Phú Tài, Hòa Hội, Trà Đa, Nam Pleiku và KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh… với nhiều dịch vụ tiện ích, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Ngoài lợi thế nói trên, tỉnh Gia Lai có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, sẵn sàng cung ứng cho các dự án đầu tư tại địa phương và các tỉnh trong khu vực. Tỉnh cũng đang thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu lớn, công nghiệp bán dẫn... của cả nước, thích ứng với xu thế của thời đại. Cùng với đó là những chính sách, môi trường đầu tư thông thoáng vì sự phát triển bền vững của nhà đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư chọn Gia Lai làm “bến đỗ”

Với những tiềm năng, lợi thế cùng cách làm khác biệt, Gia Lai đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư. Trong 7 tháng đầu năm, thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh với 123 dự án mới, tổng vốn đăng ký hơn 57.485 tỷ đồng.

Nếu chỉ tính trong biên độ 7 tháng đầu năm thì đây là khung thời gian thu hút được nhiều vốn đầu tư nhất từ trước đến nay. Trong đó có 114 dự án trong nước (tổng vốn đăng ký trên 30.495 tỷ đồng) và 9 dự án FDI (tổng vốn đăng ký trên 26.990 tỷ đồng). Kết quả này minh chứng rõ nét cho sự hấp dẫn của tỉnh Gia Lai.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) chuẩn bị sản phẩm cà phê xuất khẩu. Ảnh: Hà Duy

Nhiều DN nhận diện cơ hội đầu tư phát triển bền vững tại Gia Lai nên đã thể hiện quyết tâm cao trong xúc tiến triển khai nhanh các dự án. Chẳng hạn như Tập đoàn Syre (Thụy Điển) với dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester tại KKT Nhơn Hội, tổng vốn đầu tư lên đến 1 tỷ USD. Đây là dự án được kỳ vọng đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh của ngành dệt may, đồng thời tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả khu vực Nam Trung Bộ.

Bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn Syre, chia sẻ: “Tiềm năng, lợi thế và sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của tỉnh trong thời gian qua là những yếu tố cực kỳ quan trọng. Chúng tôi nắm bắt cơ hội này và cụ thể hóa bằng quyết định triển khai dự án với quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất hiện nay đối với ngành tái chế trên lĩnh vực dệt may. Dự án chắc chắn không chỉ mang lại nguồn lợi về kinh tế mà còn cung cấp môi trường sống tốt trong khu vực”.

Một ví dụ khác minh chứng cho sự hấp dẫn đặc biệt của tỉnh Gia Lai là việc Tập đoàn PNE (CHLB Đức) quyết tâm theo đuổi dự án điện gió Hòn Trâu, tổng công suất 2.000 MW, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,6 tỷ USD. Từ năm 2019 đến nay, lãnh đạo Tập đoàn PNE nhiều lần đến Gia Lai với quyết tâm sớm hiện thực hóa dự án. Hiện Tập đoàn đã thành lập văn phòng tại phường Quy Nhơn, thể hiện quyết tâm cao độ đối với dự án.

Ngoài các dự án nói trên, còn có nhiều dự án quy mô lớn khác của các DN trong nước đã được tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, có thể kể đến như: Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ với tổng vốn hơn 4.569 tỷ đồng và dự án Bến cảng Phù Mỹ giai đoạn 1, tổng vốn hơn 6.086 tỷ đồng, đều do Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư, triển khai tại địa bàn xã Phù Mỹ Đông; dự án khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía Tây đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, vốn đầu tư 1.144 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia; dự án khu sản xuất, chế biến nông, lâm sản tập trung tại xã Tây Sơn của Công ty CP Vinanutrifood Bình Định với tổng vốn gần 500 tỷ đồng…

Với những tiềm năng, lợi thế khác biệt, lại được dẫn dắt bởi quy hoạch và ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, nắm bắt nhanh xu hướng phát triển của thời đại, cộng với nền công vụ lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ, Gia Lai đã tạo nên “lực hấp dẫn”. Tại các cuộc xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn luôn nhấn mạnh: “Nhà đầu tư đến Gia Lai sẽ không gặp bất kỳ một rào cản nào. Tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư; coi lợi ích hợp pháp, chính đáng và thành công của nhà đầu tư là thành công của chính mình”.