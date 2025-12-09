Petrolimex Gia Lai tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 9-12, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai tròn 50 năm thành lập (1975-2025). Đây là dấu mốc quan trọng của Công ty, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển xanh và bền vững.

Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: ĐVCC

Tạo nền móng cho sự chuyển mình bứt phá

Xăng dầu được xem như mạch máu của đời sống. Vì vậy, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chính quyền cách mạng đã ưu tiên cho công tác cung ứng xăng dầu. Trên tinh thần đó, ngày 9-12-1975, Trạm xăng dầu Quy Nhơn (trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực V) được thành lập - tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai hiện nay.

Trạm xăng dầu Quy Nhơn đảm nhiệm trọng trách tiếp quản kho xăng dầu của chế độ cũ để quản lý, sửa chữa và khôi phục hoạt động. Đồng thời, cấp phát nguồn xăng dầu theo chỉ tiêu, kế hoạch của Nhà nước phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại tỉnh Nghĩa Bình (cũ) và các tỉnh Tây Nguyên.

“Giai đoạn khởi đầu, tuy cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhân lực và phương tiện vận chuyển còn ít nhưng tất cả cán bộ, nhân viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, có trách nhiệm cao, tạo nên một tập thể vững mạnh. Đó là giá trị cốt lõi và là nền tảng vững chắc cho Công ty chuyển mình, bứt phá, đổi mới và hội nhập”, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai, khẳng định.

Ở mỗi giai đoạn phát triển, tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo luôn được Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai phát huy cao độ. Công ty xem sự cạnh tranh của nhiều DN kinh doanh cùng nghề, lĩnh vực là chất xúc tác thúc đẩy tiến trình cụ thể hóa chiến lược phát triển nhanh và bền vững. Điều này thể hiện ở việc đầu tư đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải, nâng cấp kho bể đến việc mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, Công ty đã đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, xem đây là giải pháp đột phá để khẳng định uy tín, thương hiệu.

Hạ tầng, trang thiết bị các cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Tiến Sỹ

Từ năm 2010, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai đã ứng dụng hệ thống quản lý DN SAP-ERP và EGAS hiện đại, giúp chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều hành, tạo nền tảng phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0.

Cùng với đó, Công ty đổi mới toàn diện hệ thống bán lẻ thông qua việc lắp đặt trụ bơm điện tử, chuẩn hóa nhận diện thương hiệu Petrolimex được triển khai hiệu quả, giúp gia tăng chất lượng phục vụ, hiện đại đại hóa diện mạo các cửa hàng, đảm bảo tốt hơn cho công tác PCCC.

Mô hình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng) trên toàn bộ hệ thống đã tạo được sự khác biệt so với các DN kinh doanh cùng ngành, thu hút sự quan tâm của của khách hàng. Hệ thống camera lắp đặt tại các cửa hàng cho phép Công ty giám sát mọi hoạt động kinh doanh cũng như cung cách phục vụ của nhân viên.

Tất cả số liệu xuất bán hàng đều tự động cập nhật và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của Công ty, đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

Phát triển bứt phá, vươn xa

Trên đà phát triển đó, Công ty không ngừng đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng tốt vai trò của DN xăng dầu chủ lực trong khu vực.

Tại địa bàn tỉnh Bình Định (cũ), Công ty quản lý, khai thác hiệu quả 1 kho xăng dầu trên 53.000 m3 cùng 1 cảng nhập xăng dầu có khả năng nhập tàu có trọng tải lên đến 10.000 DET; mạng lưới 47 cửa hàng xăng dầu bán lẻ; 3 cửa hàng chuyên doanh; 27 thương nhân nhượng quyền với 36 điểm bán hàng và 4 thương nhân phân phối sở hữu hơn 90 điểm bán hàng phủ khắp các xã, phường.

Mỗi năm, Công ty đảm bảo cung ứng trên 43% tổng lượng xăng dầu của tỉnh Bình Định (cũ), giữ vai trò là DN nòng cốt trong cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.

Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai ngày càng phát triển, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, Công ty đạt doanh thu 1.651 tỷ đồng, năm 2023 tăng lên 3.122 tỷ đồng, năm 2024 là 3.200 tỷ đồng và 9 tháng năm 2025 đạt 2.690 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, Công ty còn đảm bảo nguồn xăng dầu cho các công ty tuyến sau là thành viên thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên địa bàn các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum và vùng Bắc Phú Yên (cũ); đồng thời thực hiện nhiệm vụ dự trữ quốc gia về xăng dầu.

Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu chính trị, kinh tế kỹ thuật do các cấp giao, Công ty đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và luôn dẫn đầu các DN trên địa bàn tỉnh có số tiền nộp ngân sách cao.

Giai đoạn 2020 - 2024, Công ty đã nộp ngân sách 2.090 tỷ đồng và 9 tháng năm 2025 nộp ngân sách 261,2 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh kinh doanh, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Ảnh: ĐVCC

Bước ngoặt mới mở ra từ ngày 1-10-2025 khi Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên sáp nhập vào Công ty Xăng dầu Bình Định, trở thành Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai.

Thêm 1 kho xăng dầu với sức chứa 5.400 m3 cùng 100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 40 thương nhân nhượng quyền… ở khu vực Bắc Tây Nguyên về cùng một mối giúp Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai vừa tăng quy mô hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường phát triển.

Dự kiến năm 2025, Công ty đạt doanh thu 4.177 tỷ đồng, nộp ngân sách 416 tỷ đồng. Công ty cũng luôn thể hiện trách nhiệm cao trong công tác an sinh xã hội, chia sẻ với cộng đồng, góp phần vào tăng trưởng và phát triển KT-XH của tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Khuyến, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai, cho biết: Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Công ty tiếp tục đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, quản trị thông minh, an toàn và bền vững. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý vận hành, đa dạng hóa các sản phẩm và mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Từ đó, khẳng định vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực, góp phần cùng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ngày càng phát triển bền vững.