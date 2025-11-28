Trợ lực người nộp thuế khắc phục hậu quả thiên tai

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, Thuế tỉnh Gia Lai chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế đối với các doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão gây ra, nhằm giúp họ sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Lê Minh Nhựt, Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai, xung quanh vấn đề này.

▪ Thời gian qua, việc đưa chính sách vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người nộp thuế được ngành Thuế tỉnh thực hiện đạt kết quả tích cực, ông có thể chia sẻ về vấn đề này?

Ông Lê Minh Nhựt. Ảnh: NVCC

- Năm 2025, nhiều chính sách hỗ trợ người nộp thuế (NNT) tiếp tục được ngành Thuế tỉnh triển khai. Trong đó có chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT); gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất… Đây là những chính sách hỗ trợ quan trọng, giúp NNT khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định “sức khỏe” của DN, nuôi nguồn thu bền vững.

Việc triển khai các chính sách hỗ trợ thuế cho NNT tại Gia Lai khá thuận lợi, bởi hầu hết DN đã sử dụng hóa đơn điện tử và thường xuyên kết nối, tương tác với cơ quan thuế thông qua cổng thông tin điện tử, qua Zalo, Facebook, email của cơ quan Thuế tỉnh. Nhờ đó, các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực thuế đều được chúng tôi giải quyết một cách kịp thời.

9 tháng năm 2025, Thuế tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều quyết định giảm tiền thuê đất theo Nghị định số 87/2025/NĐ-CP của Chính phủ cho 710 tổ chức, DN với tổng số tiền 87,1 tỷ đồng; tiếp nhận và xử lý nhanh 4.002 hồ sơ hoàn thuế cho cá nhân, DN với tổng số tiền hơn 1.367 tỷ đồng.

Điều này, vừa đảm bảo quyền lợi cho DN, vừa giúp DN có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho tỉnh. Nhờ đó công tác thu nộp ngân sách ngày càng thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn nhiều so với trước.

▪ Thuế tỉnh Gia Lai đang triển khai chính sách hỗ trợ về thuế đối với DN, cá nhân và hộ kinh doanh bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, cụ thể vấn đề này như thế nào, thưa ông?

- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế, ngày 11-11-2025, Thuế tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 2010 hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế nhằm hỗ trợ tổ chức, DN, hộ và cá nhân kinh doanh bị thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Theo đó, NNT bị tổn thất vật chất do thiên tai được gia hạn thời gian nộp thuế tối đa 2 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế; đồng thời được miễn tiền chậm nộp trong suốt thời gian được gia hạn.

Đáng chú ý là đối với thuế thu nhập DN, các khoản chi tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng hoặc phần giá trị tổn thất không được bồi thường đều được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đối với thuế VAT, trường hợp thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất nếu không được bồi thường vẫn được khấu trừ toàn bộ, kể cả hàng hóa nhập khẩu phục vụ cứu trợ, khắc phục thiên tai không chịu thuế VAT ở khâu nhập khẩu.

Ngoài ra, DN sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do bão được giảm tối đa 30% số thuế phải nộp trong năm xảy ra thiệt hại. Với người thuê đất, nếu mức thiệt hại từ 40% trở lên được miễn tiền thuê đất năm bị thiệt hại; nếu dưới 40% được giảm theo tỷ lệ tương ứng.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, cơ quan thuế áp dụng các chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên theo mức độ thiệt hại, đồng thời gia hạn thời gian nộp thuế tối đa đến ngày 31-12-2025. Ngoài ra, NNT bị thiệt hại do bão số 13 cũng được xem xét miễn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu mức thiệt hại chứng minh được lớn hơn số tiền phạt.

Công chức Thuế tỉnh tư vấn, hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện quy trình, thủ tục để được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trên lĩnh vực thuế. Ảnh: T.Sỹ

▪ Cơ quan Thuế tỉnh làm cách nào để các chính sách hỗ trợ nói trên đến sớm với các đối tượng được thụ hưởng, thưa ông?

- Không để NNT hỏi rồi mới trả lời, chúng tôi đã cập nhật và phổ biến các chính sách, quy định mới đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Thuế tỉnh cũng nhận diện khả năng NNT sẽ gặp khó khăn, vướng mắc khi áp dụng một số quy định mới, nên đã phân tích, tư vấn cách thức, quy trình, thủ tục theo từng nhóm, ngành nghề cùng các sắc thuế, khoản thuế được giảm hoặc được gia hạn. Các ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng mạng xã hội cũng được phát huy tối đa, qua đó giúp NNT hiểu rõ và thực hiện nhanh, đúng quy định.

Việc đồng hành, hỗ trợ DN, cá nhân và hộ kinh doanh khắc phục thiệt hại do cơn bão số 13 là một cách để NNT thêm tin vào cam kết tích cực hỗ trợ của Nhà nước, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Chính vì thế, chúng tôi tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, toàn tâm, toàn ý phục vụ NNT. Toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất, nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo tối đa quyền lợi của NNT, góp phần giúp người dân và cộng đồng DN sớm ổn định, phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

▪ Xin cảm ơn ông!