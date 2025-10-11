Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025: Nhiều điểm mới, tác động sâu rộng đến doanh nghiệp

(GLO)- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1-10-2025 là cơ sở pháp lý quan trọng kỳ vọng thúc đẩy đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Lê Minh Nhựt-Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai về những điểm mới cần lưu ý, có tác động sâu rộng đến doanh nghiệp và việc đưa Luật vào cuộc sống.

▪ Xin ông cho biết những điểm mới cần lưu ý của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025?

Ông Lê Minh Nhựt-Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai.

So với trước đây, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2025 có mở rộng đối tượng ngành nghề được ưu đãi thuế.

Theo Luật mới, doanh nghiệp (DN) kinh doanh chuyển nhượng bất động sản khi bị lỗ sẽ được bù trừ số lỗ này vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) có thu nhập khác do DN tự lựa chọn.

Quy định cũ chỉ cho phép bù trừ với lãi của hoạt động SXKD nói chung. Tuy nhiên, DN cần lưu ý rằng quy định này không áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động SXKD đang được hưởng ưu đãi thuế và thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

Luật còn bổ sung mở rộng diện chi phí hợp lý, cho phép DN ghi nhận thêm nhiều khoản chi mang tính đặc thù, hoặc các khoản đầu tư bảo vệ môi trường, như: chi cho nhân sự biệt phái đến tổ chức tín dụng yếu kém; chi phí chưa gắn doanh thu trong kỳ; đầu tư công trình công cộng phục vụ DN; chi cho hoạt động giảm phát thải, bảo vệ môi trường; khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều này thể hiện sự linh hoạt và hỗ trợ của chính sách thuế đối với các hoạt động mang lại lợi ích xã hội và môi trường. Đáng chú ý, thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết nhưng không được hoàn thuế, nay được tính vào chi phí được trừ. Đây là một thay đổi quan trọng giúp DN giảm bớt gánh nặng tài chính trong một số trường hợp cụ thể.

Luật Thuế TNDN 2025 cũng bổ sung đối tượng các ngành, nghề được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng DN đầu tư phát triển SXKD.

Cụ thể là các dự án đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Luật Đầu tư; đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DN nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo DN nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng lần đầu tiên được liệt vào nhóm ưu đãi thuế.

Luật mới cũng quy định rõ ràng hơn về thời gian miễn, giảm thuế cho nhiều trường hợp. Theo đó, thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, thời gian miễn, giảm sẽ tính từ năm thứ 4 kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án.

▪ Theo Luật Thuế TNDN 2025, đối tượng chịu thuế có thay đổi gì không, thưa ông?

- Luật Thuế TNDN 2025 mở rộng đáng kể đối tượng chịu thuế đối với các DN nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

Cụ thể, các DN kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số sẽ phải nộp thuế đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Nguyên tắc xác định thu nhập chịu thuế cũng được bổ sung rõ ràng là thu nhập có nguồn gốc từ Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh. Động thái này nhằm tạo sự công bằng giữa DN trong nước và nước ngoài, đồng thời thu hút nguồn thu cho ngân sách.

Ngoài ra, Luật mới cũng đã cập nhật danh mục thu nhập chịu thuế để phù hợp hơn với thực tiễn. Chẳng hạn như các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản khi góp vốn, sáp nhập, chuyển đổi DN; tiền tài trợ, thưởng, phạt hợp đồng...

Công chức Thuế tỉnh rà soát các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp để tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp áp dụng. Ảnh: T.Sỹ

▪ Mức thuế suất TNDN và phương pháp tính thuế được điều chỉnh ra sao, thưa ông?

- Luật mới có điều chỉnh về mức thuế suất TNDN theo hướng giảm để tăng tính cạnh tranh và khuyến khích DN phát triển. Mức thuế suất chung vẫn giữ mức 20%, nhưng đối với DN có tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm sẽ hưởng mức thuế suất ưu đãi chỉ 15%; các DN có tổng doanh thu từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng/năm sẽ áp dụng mức 17%.

Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, thuế suất vẫn duy trì ở mức cao, từ 25-50% tùy thuộc vào từng dự án. Trường hợp các mỏ tài nguyên có từ 70% diện tích được giao trở lên nằm ở địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, thuế suất 40%.

▪ Đưa Luật TNDN 2025 vào cuộc sống là việc làm quan trọng, công tác này được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Để đưa Luật TNDN 2025 vào cuộc sống nhanh và hiệu quả, ngành Thuế đã và đang triển khai công tác quán triệt nội dung Luật đến toàn thể công chức trên địa bàn tỉnh. Các đội thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, nhân viên và cộng đồng DN nắm vững Luật. Đồng thời, chủ động nắm bắt các văn bản hướng dẫn thi hành, rà soát, đối chiếu các quy định hiện hành để áp dụng nhanh và đúng.

Toàn ngành tiếp tục phát huy tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng mạng xã hội để phục vụ cho công tác tư vấn, hướng dẫn cộng đồng DN hiểu rõ và thực hiện đúng quy định, đồng thời hỗ trợ DN giải quyết những vướng mắc phát sinh. Cùng với sự hỗ trợ của cơ quan thuế, DN cũng cần chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định mới để kịp thời áp dụng và thực hiện đúng Luật.

▪ Xin cảm ơn ông!