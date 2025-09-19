Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ Tài chính đề xuất thu thuế hộ kinh doanh 17% trên tiền lãi

MỘC TRÀ (theo LĐO, GD&TĐ)

(GLO)- Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó đưa ra đề xuất từ ngày 1-1-2026 sẽ bỏ hẳn thuế khoán và bổ sung cách tính thuế dựa trên thu nhập thay vì doanh thu. Theo đó, cá nhân, hộ kinh doanh có thể đóng thuế 17% trên tiền lãi.

Cách tính này tương tự quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng thuế suất 17% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có doanh thu 3-15 tỷ đồng/năm.

Theo đó, cá nhân kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng quy định sẽ nộp thuế theo công thức thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) nhân với thuế suất 17%.

theo-de-xuat-cua-bo-tai-chinh-ca-nhan-va-ho-kinh-doanh-co-the-dong-thue-17-tren-tien-lai.jpg
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, cá nhân và hộ kinh doanh có thể đóng thuế 17% trên tiền lãi. Ảnh minh họa: M.T

Chính sách trên được lý giải nhằm khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, minh bạch hóa sổ sách và đồng bộ với hệ thống thuế hiện hành.

Nhiều chuyên gia nêu quan điểm, việc áp dụng mức thuế 17% với hộ kinh doanh có thể tạo ra nhiều xung đột. Bởi lẽ, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp vốn khác bản chất; đồng thời, cách tính thuế VAT hiện nay với hộ kinh doanh dựa trên doanh thu. Vì vậy, cần có lộ trình chuyển đổi rõ ràng để người kinh doanh kịp thích nghi.

Được biết, cả nước có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, trong đó có 3,5 triệu hộ kinh doanh được cấp mã số thuế và trên 2 triệu hộ sản xuất nhỏ lẻ. Theo quy định hiện hành, thuế khoán với hộ kinh doanh bán lẻ là 1,5% (0,5% là thuế thu nhập cá nhân, 1% là thuế giá trị gia tăng). Từ ngày 1-1-2026, các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu không phải chịu thuế VAT, thay vì mức 100 triệu đồng như hiện nay.

