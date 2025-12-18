Ngành Thuế ra mắt Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh

(GLO)- Nhằm hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh chuẩn bị chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai thuế từ năm 2026, ngành Thuế đã ra mắt Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh.

Công chức Thuế cơ sở 1 tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh quy trình chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai. Ảnh: T.S

Theo đó, hộ kinh doanh truy cập vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính qua đường link: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin và chọn chức năng “Trải nghiệm cho hộ, cá nhân kinh doanh”.

Nền tảng này được thiết kế như một mô hình thực hành đầy đủ, giúp người nộp thuế làm quen với toàn bộ quy trình từ đăng ký thuế, kê khai, nộp và hoàn thuế cho đến đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử.

Điểm nổi bật nhất của Cổng trải nghiệm là tạo ra một “vùng an toàn” để người nộp thuế có thể thao tác thử, làm sai rồi sửa lại mà không phải lo phát sinh nghĩa vụ tài chính hay gặp rủi ro pháp lý.

Giao diện Cổng trải nghiệm dành cho hộ, cá nhân kinh doanh. Ảnh chụp màn hình

Theo lãnh đạo Cục Thuế, Cổng trải nghiệm không chỉ phục vụ các hộ kinh doanh truyền thống tại chợ, tuyến phố, cửa hàng mà còn mở rộng cho hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động cho thuê bất động sản và các lĩnh vực khác.

Qua đó, mọi nhóm đối tượng đều có thể thực hành phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Mục tiêu mà Cổng trải nghiệm hướng đến là nhằm giúp người nộp thuế khi nắm được quy trình, hiểu rõ từng bước và tự tin thực hiện khi chính thức bước vào kỳ kê khai thuế vào năm 2026.