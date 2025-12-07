Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Ngân hàng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp sau thiên tai

PHẠM TIẾN SỸ
(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng bị thiệt hại được hưởng lợi từ các gói tín dụng mới.

Ngay sau khi có Công điện số 215/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 10328/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank Bình Định đã quyết định giảm từ 0,5-2%/năm lãi suất cho vay, không thu lãi chậm trả đối với dư nợ hiện hữu cả VND và USD tại thời điểm 19-11-2025 cho khách hàng (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Chi nhánh).

Đồng thời, điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn, áp dụng từ ngày 19-11-2025 đến 18-2-2026.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19-11 đến 31-12-2025, Agribank Bình Định giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân, nhằm giảm áp lực tài chính cho người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn đầu tái thiết sau thiên tai.

“Tất cả chi nhánh và phòng giao dịch tín dụng đang chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội rà soát, nắm chắc nhu cầu vốn vay và đẩy mạnh cho người dân, doanh nghiệp vay vốn. Ngân hàng cam kết đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo khách hàng vay vốn một cách nhanh nhất”-ông Nguyễn Hữu Câu, Giám đốc Agribank-Chi nhánh Bình Định cho biết.

ngan-hang.jpg
Nhiều khách hàng tiếp cận vay vốn từ Agribank-Chi nhánh Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Cùng với mục đích giúp khách hàng tái thiết sau thiên tai, Bac A Bank-Chi nhánh Bình Định cũng đang tập trung đưa gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng đến với khách hàng.

Với gói vay này, Bac A Bank giảm lãi suất tối đa 1%/năm so với các chương trình ưu đãi hiện hành, nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay cho khách hàng như: bổ sung vốn lưu động để duy trì sản xuất, trả lương nhân công và vốn đầu tư sửa chữa tài sản cố định bị hư hại.

Trong khi đó, Nam A Bank-Chi nhánh Bình Định giảm lãi suất vốn vay lên đến 2%/năm cho cả khách hàng cá nhân và DN bị ảnh hưởng bởi bão lũ, áp dụng đến hết tháng 2-2026 và miễn toàn bộ các loại phí cho khách hàng khi thực hiện giao dịch tín dụng với Nam A Bank.

Ngoài ra, ngân hàng này còn nâng hạn mức vay lên tới 85% giá trị tài sản bảo đảm và áp dụng thời gian ân hạn gốc lên đến 12 tháng, giúp khách hàng “dễ thở” hơn trong việc cân đối dòng tiền để hoàn trả nợ vay.

Ông Hoàng Quang Khải-Giám đốc Nam A Bank-Chi nhánh Bình Định-thông tin: “Chúng tôi chủ động kết nối và thông tin đến người dân, doanh nghiệp về gói tín dụng ưu đãi, đồng thời tư vấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn, đảm bảo khách hàng không phải chờ đợi lâu”.

Danh sách ngân hàng giảm lãi suất vốn vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiên tai càng dài hơn khi sự tham gia của VPBank-Chi nhánh Bình Định, VietinBank Bình Định... với mức độ hỗ trợ khác nhau.

Việc cùng lúc nhiều ngân hàng giảm lãi suất vốn vay, cam kết tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng vay vốn sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực về tài chính, tập trung khôi phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất kinh doanh.

ho-tro.jpg
Một số ngân hàng đến chợ giới thiệu, tư vấn các hộ kinh doanh tiếp cận gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh. Ảnh: T.Sỹ

Ông Phan Hồng Quý-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hoàng Giang tại Khu công nghiệp Phú Tài, đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm đan nhựa giả mây và hoàn thiện sản phẩm gỗ nội thất xuất khẩu-cho biết: Đợt bão lũ vừa qua đã làm hư hỏng 4/5 nhà xưởng của công ty, thiệt hại ước tính khoảng 35 tỷ đồng.

"Trong lúc chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực để khôi phục sản xuất nhằm kịp tiến độ đơn hàng cho đối tác, việc các ngân hàng xem xét cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ và cho vay mới với lãi suất thấp thực sự mang ý nghĩa sống còn. Đây là động lực lớn để doanh nghiệp vực dậy sau thiên tai"-ông Quý cho hay.

Ông Nguyễn Trà Dương-Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh khu vực XI-cho biết: Chi nhánh tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời, thiết kế và triển khai nhanh các gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường, phục vụ cho việc khôi phục sản xuất kinh doanh.

