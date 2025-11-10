Trước khi mở ví điện tử phải xác minh thông tin sinh trắc học

(GLO)- Theo quy định mới, từ ngày 1-1-2026, trước khi mở ví điện tử thì cá nhân, tổ chức phải được xác minh thông tin sinh trắc học.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 41/2025-TT-NHNN gồm 27 điều, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 40/2024 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm an toàn và minh bạch cho các giao dịch điện tử trong giai đoạn thị trường thanh toán số phát triển mạnh.

Cá nhân, tổ chức trước khi mở ví điện tử sẽ phải được xác minh thông tin sinh trắc học kể từ 1-1-2026 (ảnh minh họa).

Theo quy định việc mở ví điện tử đối với cá nhân, tổ chức đã được siết chặt hơn theo hướng trước khi mở ví điện tử thì cá nhân, tổ chức phải được xác minh thông tin sinh trắc học.

Cụ thể, đối với cá nhân, chủ ví điện tử sử dụng thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử hoặc thẻ căn cước công dân (có bộ phận lưu trữ thông tin) hoặc danh tính điện tử, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải gặp mặt trực tiếp chủ ví điện tử và thực hiện kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ ví điện tử.

Trường hợp chủ ví điện tử là cá nhân người nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử được thực hiện xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba hoặc thông qua việc thuê tổ chức khác.

Đối với tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của chủ ví điện tử, thực hiện kiểm tra xác minh thông tin người đại diện hợp pháp của chủ ví điện tử tương tự như đối với cá nhân.

Trường hợp chủ ví điện tử là pháp nhân nước ngoài thì tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử được thực hiện xác minh thông tin người đại diện hợp pháp của chủ ví điện tử qua bên thứ ba hoặc thuê tổ chức khác nhưng phải đảm bảo bên thứ ba hoặc tổ chức khác gặp mặt trực tiếp người đại diện hợp pháp của chủ ví điện tử và thực hiện kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của người đại diện hợp pháp.

Đặc biệt đối với các tổ chức là: Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Các tổ chức niêm yết theo quy định tại Luật Chứng khoán; Các tổ chức thuộc danh sách Fortune Global 500 do Tạp chí Fortune công bố vào năm liền trước thì không bắt buộc thực hiện đối chiếu thông tin.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5-11-2025. Đối với quy định về mở ví điện tử phải xác minh thông tin sinh trắc học có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2026.

Chính thức nâng hạn mức giao dịch ví điện tử cá nhân lên 300 triệu đồng/tháng. Ảnh: internet

Ngoài ra, theo quy định mới, tổng hạn mức giao dịch ví điện tử cá nhân (gồm chuyển tiền và thanh toán) vẫn giữ ở mức 100 triệu đồng/tháng cho các giao dịch thông thường. Tuy nhiên, mức trần có thể nâng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng nếu người dùng sử dụng ví điện tử để thanh toán các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí, bảo hiểm và các khoản vay đến hạn tại tổ chức tín dụng.

Việc mở rộng hạn mức được đánh giá sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là tại các đô thị lớn, nơi chi tiêu cho dịch vụ thiết yếu ngày càng cao.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, quy định này cũng hướng đến kiểm soát rủi ro và ngăn chặn việc lợi dụng ví điện tử cho các mục đích bất hợp pháp.