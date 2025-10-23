Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng ví điện tử

(GLO)-Tham gia thảo luận tại tổ về dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề xuất cần có quy định đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi sử dụng ví điện tử.

Ví điện tử phổ biến, cần quản lý hiệu quả

Tham gia thảo luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh cho rằng mục đích của việc bổ sung các quy định về bảo hiểm tiền gửi là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống và các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng. Việc bổ sung các quy định này là rất cần thiết.

ĐB Lý Tiết Hạnh cho rằng cần có quy định đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi sử dụng ví điện tử. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Đại biểu (ĐB) Hạnh bày tỏ sự quan tâm đến các quy định cụ thể tại điều 17 liên quan đến tiền gửi, người gửi tiền, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của các cá nhân. Trong đó có quy định rõ tiền gửi là đồng Việt Nam và gửi tại các tổ chức được tham gia bảo hiểm dưới dạng có kỳ hạn, không kỳ hạn tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức gửi tiền khác.

Trong thực tiễn hiện nay, theo ĐB Lý Tiết Hạnh, ví điện tử được sử dụng phổ biến, đây sẽ là xu hướng trong tương lai, trong thời đại kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Theo thông tin từ báo chí, ở Việt Nam, người sử dụng ví điện tử cũng như số tiền trong ví điện tử rất nhiều. Tính đến nay, có 47 tổ chức cung cấp dịch vụ ví điện tử với khoảng 30,27 triệu ví đang hoạt động, nắm giữ số tiền trên 2,8 nghìn tỷ đồng.

Vấn đề này liên quan đến nội dung Thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Trong thông tư này có đề cập đến đối tượng tổ chức cung cấp dịch vụ ví điện tử.

Tổ chức cung cấp dịch vụ ví điện tử này muốn hoạt động phải tuân thủ theo các quy định rất cụ thể, trong đó phải có những phương án về quản lý rủi ro.

Trong khi đó, trong văn bản dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) và các báo cáo thẩm tra của các ủy ban, ví điện tử chưa được đưa vào hình thức được bảo đảm để bảo vệ người sử dụng khi thực hiện các giao dịch liên quan. Trong khi ví điện tử là hình thức giao dịch rất linh hoạt, vừa chuyển tiền giữa các ví, chuyển tiền từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại.

Do đó, ĐB Hạnh đề xuất nếu nội dung này chưa được xem xét để đưa vào Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan cần nghiên cứu để có những quy định đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi sử dụng ví điện tử.

Không nên quy định mô hình của tổ chức bảo hiểm tiền gửi

Liên quan đến dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), theo ĐB Lê Hoàng Anh, cơ quan chủ trì soạn thảo rất cầu thị, chuẩn bị rất chu đáo.

Đại biểu cũng nêu 2 vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất, liên quan đến nội dung chương 7 về tham gia xử lý tổ chức tín dụng được can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tham gia xử lý sự cố khủng hoảng trong hoạt động tổ chức tín dụng. ĐB Hoàng Anh cho rằng ban soạn thảo cần rà soát, bổ sung nguyên tắc tham gia xử lý các tổ chức tín dụng. Nhất là trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm tiền gửi nếu tham gia không đúng quy định của pháp luật, gây ra hậu quả.

Thứ hai, liên quan đến quy định về tổ chức bảo hiểm tiền gửi. ĐB Hoàng Anh thống nhất quy định đây là tổ chức tài chính Nhà nước do Thủ tướng thành lập và quyết định chức năng, nhiệm vụ, căn cứ vào tình hình cụ thể.

Tuy nhiên, ở đây có điều khoản quy định chưa thích hợp: tổ chức này là công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn Nhà nước. Theo ĐB Lê Hoàng Anh, chỉ cần rà soát lại và thống nhất đây là tổ chức tài chính Nhà nước do Thủ tướng thành lập; còn là mô hình gì thì Thủ tướng quyết định và chịu trách nhiệm trước Quốc hội.