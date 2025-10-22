Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV có nhiều đổi mới ấn tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ vào chiều 21-10, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đánh giá hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV có nhiều đổi mới ấn tượng, nhiều hoạt động chưa có tiền lệ.

Nội dung thảo luận ở tổ gồm: các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quyết tâm lớn, nỗ lực cao

Tham gia thảo luận, đại biểu (ĐB) Đinh Ngọc Quý cho rằng, điểm đáng chú ý trong hoạt động của Quốc hội khóa XV là đặc thù chưa có tiền lệ ở đầu nhiệm kỳ liên quan đến ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19.

gen-h-thao-luan-to-10.jpg
ĐB Đinh Ngọc Quý cho rằng, điểm đáng chú ý trong hoạt động của Quốc hội khóa XV là đặc thù chưa có tiền lệ liên quan đến ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Khi ấy, Quốc hội thích ứng linh hoạt, đồng hành cùng Chính phủ, ban hành rất nhiều nghị quyết đặc thù, đặc biệt, chưa có tiền lệ; thể hiện quyết tâm rất lớn, nỗ lực rất cao không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, mà còn của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã được ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội. Từ đó, làm thay đổi rất lớn trong hoạt động điều hành, cách thức tổ chức hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đặc biệt là ở các cơ quan chuyên trách của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc.

“Ở đây không chỉ là câu chuyện chúng ta giảm dùng giấy, không dùng tài liệu giấy, mà thật ra tiết kiệm cả thời gian và công sức, giúp cho công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban thuận lợi hơn rất nhiều. Cùng với đó, việc tra cứu tài liệu, liên thông cơ sở dữ liệu trong các cơ quan Quốc hội tốt hơn, giúp cho các đại biểu Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn”-ĐB Quý phân tích.

gen-h-thao-luan-to-8.jpg
Theo ĐB Lê Hoàng Anh, Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội cần khắc họa rõ nét hơn đối với hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Còn theo ĐB Lê Hoàng Anh, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã có nhiều thành tựu trên tất cả các mặt lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và công tác đối ngoại.

Đại biểu cho rằng, Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội cần khắc họa rõ nét hơn đối với hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội. Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, phương thức hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội rất đa dạng, đóng góp nhiều chiều hơn.

Bên cạnh đó, ĐB Hoàng Anh cho rằng phải nhìn thẳng vào thực tế để có thể đánh giá sâu sắc hơn, đặc biệt là các vấn đề tồn tại, khó khăn. Đồng thời, xác định “đúng và trúng” nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này.

gen-h-thao-luan-to-9.jpg
ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất Quốc hội xem xét khi cần thiết có thể thành lập Ủy ban lâm thời để giải quyết dứt điểm những vấn đề quan trọng, tác động lớn đến xã hội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Liên quan đến hoạt động của Quốc hội, ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất Quốc hội xem xét khi cần thiết có thể thành lập Ủy ban lâm thời để giải quyết dứt điểm những vấn đề quan trọng, tác động lớn đến xã hội. Điển hình như vấn đề bạo lực học đường, vì đối tượng chịu tác động là 23 triệu học sinh trong cả nước.

Cần cân nhắc một số chỉ tiêu tăng trưởng

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, ĐB Đinh Ngọc Quý cơ bản tán thành với dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình. Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu nên cân nhắc thêm, ví dụ như chỉ tiêu về lực lượng lao động đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Theo báo cáo của Chính phủ, năm nay chúng ta đã đạt 29,2%, nhưng sang năm 2026 chỉ đề ra chỉ tiêu 29,5% là rất thấp, trong khi yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đặt ra rất cao.

Thứ hai là chỉ tiêu về số bác sĩ trên 1 vạn dân dân, năm 2024 đã đạt 14 bác sĩ/vạn dân, năm 2025 đạt được 15 bác sĩ/vạn dân; nhưng năm 2026 lại chỉ đề ra chỉ tiêu 15,3 bác sĩ/vạn dân là rất thấp.

Bên cạnh đó là chỉ tiêu về tăng năng suất lao động. Theo ĐB Quý, để đột phá tăng năng suất lao động là cả một bài toán rất khó, đặt ra nhiều thách thức trong suốt nhiều nhiệm kỳ, thậm chí nếu chỉ tính trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta không đạt. Thế nhưng, với một loạt các yếu tố về thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư cho khoa học công nghệ, đầu tư cho đổi mới sáng tạo… chỉ tiêu về tăng năng suất lao động theo dự thảo nghị quyết hơi thấp, thật sự không tương xứng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn chủ trì phiên thảo luận tổ.

Hướng tới hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tham gia thảo luận tại tổ. Hướng tới hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

Thời sự

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

Hội nghị lần thứ II triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.

Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026

Thời sự

(GLO)- Qua công tác xét duyệt chính trị, chính sách trên địa bàn tỉnh, có trên 84.440 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Đây là tiền đề các địa phương thực hiện tốt các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân để đảm bảo giao quân năm 2026 đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

null