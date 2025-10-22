(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ vào chiều 21-10, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đánh giá hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV có nhiều đổi mới ấn tượng, nhiều hoạt động chưa có tiền lệ.

Nội dung thảo luận ở tổ gồm: các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quyết tâm lớn, nỗ lực cao

Tham gia thảo luận, đại biểu (ĐB) Đinh Ngọc Quý cho rằng, điểm đáng chú ý trong hoạt động của Quốc hội khóa XV là đặc thù chưa có tiền lệ ở đầu nhiệm kỳ liên quan đến ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19.

Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Khi ấy, Quốc hội thích ứng linh hoạt, đồng hành cùng Chính phủ, ban hành rất nhiều nghị quyết đặc thù, đặc biệt, chưa có tiền lệ; thể hiện quyết tâm rất lớn, nỗ lực rất cao không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, mà còn của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã được ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội. Từ đó, làm thay đổi rất lớn trong hoạt động điều hành, cách thức tổ chức hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đặc biệt là ở các cơ quan chuyên trách của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc.

“Ở đây không chỉ là câu chuyện chúng ta giảm dùng giấy, không dùng tài liệu giấy, mà thật ra tiết kiệm cả thời gian và công sức, giúp cho công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban thuận lợi hơn rất nhiều. Cùng với đó, việc tra cứu tài liệu, liên thông cơ sở dữ liệu trong các cơ quan Quốc hội tốt hơn, giúp cho các đại biểu Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn”-ĐB Quý phân tích.

Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Còn theo ĐB Lê Hoàng Anh, trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã có nhiều thành tựu trên tất cả các mặt lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và công tác đối ngoại.

Đại biểu cho rằng, Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội cần khắc họa rõ nét hơn đối với hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội. Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, phương thức hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội rất đa dạng, đóng góp nhiều chiều hơn.

Bên cạnh đó, ĐB Hoàng Anh cho rằng phải nhìn thẳng vào thực tế để có thể đánh giá sâu sắc hơn, đặc biệt là các vấn đề tồn tại, khó khăn. Đồng thời, xác định “đúng và trúng” nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này.

Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Liên quan đến hoạt động của Quốc hội, ĐB Nguyễn Văn Cảnh đề xuất Quốc hội xem xét khi cần thiết có thể thành lập Ủy ban lâm thời để giải quyết dứt điểm những vấn đề quan trọng, tác động lớn đến xã hội. Điển hình như vấn đề bạo lực học đường, vì đối tượng chịu tác động là 23 triệu học sinh trong cả nước.

Cần cân nhắc một số chỉ tiêu tăng trưởng

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, ĐB Đinh Ngọc Quý cơ bản tán thành với dự thảo nghị quyết do Chính phủ trình. Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu nên cân nhắc thêm, ví dụ như chỉ tiêu về lực lượng lao động đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ. Theo báo cáo của Chính phủ, năm nay chúng ta đã đạt 29,2%, nhưng sang năm 2026 chỉ đề ra chỉ tiêu 29,5% là rất thấp, trong khi yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đặt ra rất cao.

Thứ hai là chỉ tiêu về số bác sĩ trên 1 vạn dân dân, năm 2024 đã đạt 14 bác sĩ/vạn dân, năm 2025 đạt được 15 bác sĩ/vạn dân; nhưng năm 2026 lại chỉ đề ra chỉ tiêu 15,3 bác sĩ/vạn dân là rất thấp.

Bên cạnh đó là chỉ tiêu về tăng năng suất lao động. Theo ĐB Quý, để đột phá tăng năng suất lao động là cả một bài toán rất khó, đặt ra nhiều thách thức trong suốt nhiều nhiệm kỳ, thậm chí nếu chỉ tính trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta không đạt. Thế nhưng, với một loạt các yếu tố về thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư cho khoa học công nghệ, đầu tư cho đổi mới sáng tạo… chỉ tiêu về tăng năng suất lao động theo dự thảo nghị quyết hơi thấp, thật sự không tương xứng với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.