Xã Vân Canh, Canh Vinh cần hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch

(GLO)- Chiều 17-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến kiểm tra tình hình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ tại xã Vân Canh và Canh Vinh.

Theo báo cáo của UBND xã Vân Canh, đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại đối với 197 căn nhà. Cụ thể, có 2 căn nhà sập hoàn toàn, 66 nhà tốc mái trên 70%, 52 nhà tốc mái 50-70% và 77 nhà tốc mái 30-50%.

Đến nay, công tác khắc phục, sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã đạt 94,41% kế hoạch. Trong đó, 100% nhà tốc mái 30-50% đã hoàn thành sửa chữa; nhóm nhà tốc mái 50-70% đạt trên 98% và nhà tốc mái trên 70% đạt gần 88%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân tại xã Vân Canh. Ảnh: Xuân Định

Riêng 2 căn nhà sập hoàn toàn đang được triển khai hỗ trợ theo đúng quy định. UBND xã Vân Canh đã hỗ trợ 100% kinh phí sửa chữa đối với các căn nhà bị hư hỏng và tiếp tục hỗ trợ theo từng giai đoạn đối với các hộ có nhà sập hoàn toàn.

Tại xã Canh Vinh, bão số 13 và mưa lũ đã làm 4 căn nhà sập hoàn toàn và 186 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngay sau thiên tai, UBND xã đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục.

Đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã sửa chữa, khắc phục xong 2.377/2.387 căn nhà bị ảnh hưởng. UBND xã Canh Vinh đã phân bổ tổng kinh phí 3,4 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở và khắc phục các hạng mục hạ tầng bị hư hỏng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân xã Canh Vinh. Ảnh: Xuân Định

Qua kiểm tra thực tế tại hai địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các xã trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, các địa phương đã kịp thời rà soát, thống kê thiệt hại, huy động hiệu quả các nguồn lực, tổ chức sửa chữa nhà bị tốc mái và khởi công xây dựng lại nhà bị sập, bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và an toàn cho người dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu xã Vân Canh và Canh Vinh tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành việc sửa chữa nhà tốc mái và xây dựng lại nhà bị sập sớm hơn ít nhất 10 ngày so với kế hoạch của tỉnh. Qua đó, giúp người dân sớm ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội và từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội sau thiên tai.