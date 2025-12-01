Gia Lai: Bố trí 10 tỷ đồng khắc phục cầu Canh Sơn bị sập

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2846/QĐ-UBND về phân bổ 13 tỷ đồng hỗ trợ xã Vân Canh khắc phục thiệt hại do bão số 13, trong đó có 10 tỷ đồng dành để sửa chữa cầu Canh Sơn.

Theo Chủ tịch UBND xã Vân Canh Nguyễn Xuân Việt, cầu Canh Sơn dài khoảng 70 m nối thôn Canh Tân với làng Hòn Mẻ bị nước lũ trong bão số 13 làm sụp mố cầu và cuốn trôi nhịp cầu khoảng 30 m, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Sau khi cầu bị cuốn sập, việc đi lại của người dân trong vùng gặp nhiều khó khăn. Thay vì đi qua cầu Canh Sơn chỉ vài trăm mét như trước, bà con ở thôn Canh Tân buộc phải đi vòng xuống làng Hiệp Giao, ra quốc lộ 19C rồi vòng trở lên để qua làng Hòn Mẻ, xa hơn khoảng 3 km và ngược lại. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, vận chuyển nông sản và việc đến trường của học sinh từ các làng cánh Tây.

Cầu Canh Sơn bị sập, gây chia cắt việc đi lại. Ảnh: Nguyễn Việt

Trước tình hình trên, xã Vân Canh đã báo cáo Sở Xây dựng và UBND tỉnh để đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục. Tỉnh đã quyết định phân bổ 13 tỷ đồng hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 13, trong đó riêng kinh phí sửa chữa cầu Canh Sơn 10 tỷ đồng.

"Ban Quản lý dự án xã đang thực hiện trình tự thủ tục để sớm triển khai công tác khắc phục công trình"-ông Việt cho biết thêm.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Việt, cơn bão số 13 gây thiệt hại nặng nề đến hạ tầng giao thông của xã Vân Canh, ước tính tổng thiệt hại hơn 46 tỷ đồng. Ngoài ra, diện tích rừng trồng của người dân bị gãy đổ khoảng 7.000 ha. Bão cũng làm 2 ngôi nhà sập hoàn toàn, 32 nhà thiếu kiên cố tốc mái hoàn toàn, 87 nhà tốc mái 50-70%, 120 nhà tốc mái 30-50% và 25 nhà bị ngập nước do lũ quét.